Один из заместителей хокима Акалтынского района задержан при получении 400 долларов в качестве взятки от руководителя местного предприятия в своем служебном комнате во время оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления Службы государственно безопасности Сырдарьинской области, сообщила СГБ.

Установлено, что чиновник запугивал это предприятие тем, что будет создавать препятствия для продажи мучных изделий на биржевых торгах, не будет предоставлять льготы и включит в черный список. Он обещал покровительствовать предприятию в будущем, если ему дадут 500 долларов, для этого авансом запросил 1 млн сумов.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (получение взятки), ведутся следственные действия.