Министерство обороны Узбекистана опровергло сообщения, появившиеся в социальных сетях, о якобы третьем ракетном обстреле приграничной территории из Афганистана.

«Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности. Государственная граница Узбекистана и Афганистана полностью контролируется узбекскими военнослужащими, ситуация стабильная», — говорится в сообщении.

5 июля сообщалось, что в Термезе упали пять реактивных снарядов предположительно с территории Афганистана, были повреждены четыре дома, жертв не было.

В апреле сообщалось о попытке Хорасанского отделения террористической организации ИГИЛ-К обстрелять ракетами территорию Узбекистана, но снаряды не долетели до узбекской границы.