Скрэмбл





Скрэмбл — необычный вид омлета. Его можно подать как самостоятельное блюдо или дополнить тостами, колбасками, свежими овощами или гриль.

Лепёшка с картофелем и сыром на сковороде





Лепёшка из простого теста, картофельного пюре и сыра отлично подойдёт для быстрого и сытного завтрака.

Сэндвич-круассан





Три варианта начинки для сэндвичей с хрустящими круассанами.

Менемен





Менемен — это традиционная турецкая яичница с помидорами.

Кабачковый омлет





Кабачковый рулет — полезный и вкусный завтрак. Рекомендуем выбирать молодые кабачки, не содержащие твёрдых семян, с нежной кожурой.

Творожные панкейки





Творожные панкейки отлично сочетаются с любыми топингами.

Гренки с корицей и тушёными яблоками





И ещё один рецепт быстрого завтрака — сладкие гренки, приготовленные по рецепту Гордона Рамзи.