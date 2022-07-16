Скрэмбл
Скрэмбл — необычный вид омлета. Его можно подать как самостоятельное блюдо или дополнить тостами, колбасками, свежими овощами или гриль.
Лепёшка с картофелем и сыром на сковороде
Лепёшка из простого теста, картофельного пюре и сыра отлично подойдёт для быстрого и сытного завтрака.
Сэндвич-круассан
Три варианта начинки для сэндвичей с хрустящими круассанами.
Менемен
Менемен — это традиционная турецкая яичница с помидорами.
Кабачковый омлет
Кабачковый рулет — полезный и вкусный завтрак. Рекомендуем выбирать молодые кабачки, не содержащие твёрдых семян, с нежной кожурой.
Творожные панкейки
Творожные панкейки отлично сочетаются с любыми топингами.
Гренки с корицей и тушёными яблоками
И ещё один рецепт быстрого завтрака — сладкие гренки, приготовленные по рецепту Гордона Рамзи.