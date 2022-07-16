13 июля в Лондоне состоялась церемония награждения лучших банков мира Euromoney Awards For Excellence по версии издательства Еuromoney, в рамках которой АКБ «Узпромстройбанк» был признан победителем в номинации «Лучший банк Узбекистана 2022 года».

Эксперты издания, признав банк в качестве крупнейшего кредитного учреждения Узбекистана, проанализировали его деятельность за последние 12 месяцев. В частности, отмечено улучшение финансовых показателей банка за отчетный период. По состоянию на 1 января 2022 года, общий объем кредитов, выданных банком, составил 13,2% кредитного рынка страны. По данным Центрального банка Узбекистана, общая стоимость активов банка составила 12,7% от общей стоимости активов банковского сектора, а его депозитная стоимость эквивалентна 8,1% от общей стоимости депозитов в отрасли. Кроме того, на отчетный период общий доход банка вырос на 125% по отношению к предыдущему году.

Аналитики дали высокую оценку осуществляемой работе совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по трансформации финансового института, что позволило банку масштабировать бизнес и преобразовать его в универсальный банк, работающий на рыночных принципах, диверсифицировать инвестиционный портфель с упором на малый и розничный сегменты бизнеса, повысить свою маркетинговую и брендовую узнаваемость среди населения.

Особо отмечена колоссальная работа, проведенная «Узпромстройбанком» в части развития зеленого банкинга и тесная работа в этом направлении с международными финансовыми институтами. За 2021 год банк выдал в общей сложности зеленых кредитов на сумму 107,6 млн долларов корпоративным и розничным клиентам, а также субъектам малого и среднего бизнеса. В перспективе банком поставлена амбициозная задача по расширению портфеля зеленых кредитов до 350 млн долларов или около 8,7% от общего кредитного портфеля банка.

Также в качестве намеченных целей «Узпромстройбанка» на ближайший период издательство Euromoney отметило завершение процесса предприватизационной трансформации с участием одних из крупнейших финансовых институтов МФК, ЕБРР и АБР и привлечение их финансовых средств с возможностью их конвертации в акционерный капитал банка.

Начиная с 1992 года церемония Euromoney Awards For Excellence ежегодно проводится международным авторитетным финансовым изданием — журналом Euromoney среди лучших банков из 100 стран мира. Награда является своеобразным золотым стандартом среди банковских премий и определяется редакционной коллегией на основе длительных исследований и опросов. В 2021 году издательство получило рекордные 1300 заявок от банков со всего мира на получение наград в различных категориях.

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