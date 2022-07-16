За последние 10−15 лет дизайн и концепция жилых комплексов претерпели множество изменений. Подземные парковки, детские площадки и даже ландшафтный дизайн — все это создается на волне последних трендов и инноваций. Неизменными остались только почтовые ящики.

Компания Investment Reengineering Company решила полностью пересмотреть концепт и создать «умные» почтовые ящики. Айнура Аблабекова, генеральный директор фирмы, рассказала о том, чем инновационные почтовые ящики отличаются от обычных, и как компания собирается зайти на рынок Узбекистана.





«Мы считаем, что в каждом продукте есть свои преимущества. Идея была не в том, чтобы отличиться, а в том, чтобы на рынке товаров был выбор, потому что он требует развития. Мы предлагаем инновационный почтовый ящик собственной разработки, который не имеет аналогов и обладает рядом преимуществ. К примеру, мы внедрили систему оповещения входящей корреспонденции. Жителям не нужно проверять наличие писем: автоматически срабатывает система оповещения и загорается иконка «конверта», — отметила Айнура Аблабекова.

По ее словам, команду компании вдохновил процесс познания себя, ведь каждый способен созерцать и созидать. Продукт Investment Reengineering Company — это лишь одна из возможностей, где компания может выразить себя. Процесс создания данного продукта был познавателен и объединил в себе технически сложно сочетаемые материалы — металл, дерево, пластик и электронные компоненты.

«Бизнес — это когда сотрудник выбран так, что он знает свое дело. Как следствие, бизнес движется только вперед. Одна из целей нашей компании — быть, а не казаться. Это значит любить и быть преданным своему делу. Такой настрой помогает создавать сильную команду. В нашей компании предоставлены все возможности для эффективного труда.





Культура нашей компании — быть универсальным. Каждый сотрудник знает все бизнес-процессы: производство, продажи, монтаж. Таким образом, компания — это прежде всего команда", — рассказала генеральный директор Investment Reengineering Company.

В 2017 году со стороны застройщиков АО BI-Group поступил запрос о создании инновационного почтового ящика, чтобы он гармонично сочетался с интерьером жилого комплекса. Процесс разработки продукта гениальным инженером Investment Reengineering Company занял 9 месяцев. Компания представила продукт рынку 19 июля 2018 года в жилом комплексе «Мангилик». Продукт вызвал восторг и стал своего рода стандартом для компании застройщика. С тех пор, Investment Reengineering Company продолжает сотрудничать с крупными строительными компаниями в Казахстане.

В 2022 году в столице Казахстана состоялся Forum of Kazakh Exporters, куда представители Investment Reengineering Company были приглашены в качестве потенциальных экспортеров с технологичным продуктом компании.





«Сейчас мы при поддержке АО QazTrade стали обладателями „золотого аккаунта“ на торговой площадке alibaba.com и участниками Программы экспортной акселерации по выходу на рынок Узбекистана. В мае 2022 года команда посетила Ташкент, где наш продукт был презентован таким строительным компаниям, как ООО Golden house, ООО Murad buildings, ООО NRG. Поэтому в ближайших планах — выход на рынки Узбекистана и Китая. Помимо этого, были запросы из Германии, Польши и Эфиопии», — поделилась Айнура Аблабекова.

Видя, что продукт востребован на международном рынке, Investment Reengineering Company планирует расширять экспорт. В этом компании окажет содействие оператор мер поддержки экспорта QazTrade.

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