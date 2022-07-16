IX Ташкентская международная биеннале современного искусства состоится 24−28 октября, сообщила пресс-служба Академии художеств Узбекистана, под эгидой которой организуется мероприятие.

Тема биеннале определена как «Художник и общество: концепции искусства будущего». Она призвана раскрыть вопросы существованию художника в современном обществе.

В форуме ожидается участие художников более чем из 20 стран. Они представят работы художников по всем направлениям современного искусства: живопись, графика, инсталляция, поп-арт, цифровое искусство и другие.

В рамках биеннале планируется проведение около 10 выставок, а также мастер-классы и конференции.

Биеннале проводится с 2001 года в сотрудничестве с другими ведомствами Узбекистана, а также зарубежными посольствами и международными организациями.

Предыдущая, VIII биеннале, состоялась в 2018 году, её темой было «Искусство и технологии. За и против». В 2020 году биеннале не состоялась из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.