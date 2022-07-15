Ташкентский футбольный клуб «Пахтакор» объявил о назначении главным тренером команды Максима Шацких.

Контракт с 43-летним специалистом подписан на три года, что показывает «большие планы клуба на Шацких», говорится в сообщении.

До этого, с июня Максима Шацких работал в клубе в качестве спортивного директора. Предыдущий главный тренер из Северной Македонии Славче Войнески, возглавлявший команду с января, был освобождён от должности после досрочного расторжения контракта, рассчитанного до конца года.

В качестве тренера по физической подготовке был приглашен Виталий Шпанюк из Украины. За свою карьеру 51-летний специалист поработал в украинских клубах «Кремень», «Арсенал», «Славутич», «Карпаты», «Львов», «Ворскла» и ЛНЗ, российских «Анжи», «Ротор», грузинском «Динамо», а также 3,5 года работал в сборной Украины.

43-летний Максим Шацких — уроженец Ташкента, воспитанник ФК «Пахтакор», но взрослую карьеру начал в низших лигах российских клубов, с 1999 года провел десять лет в киевском «Динамо» под началом Валерия Лобановского. За сборную Узбекистана сыграл 61 матч и забил 34 гола, в Кубке Азии 2011 года дошел до полуфинала.

У лучшего бомбардира сборной Узбекистана небольшой тренерский опыт. В 2016—2017 годах он работал тренером академии киевского «Динамо» (2017−2019), а также ассистентом главного тренера основной команды, а также ассистентом тренера российского «Ротора» (2019−2021).

«Пахтакор» в этом сезоне не смог выйти из группы в Лиге чемпионов АФК и занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги Узбекистана с 23 очками, отставая от лидера «Навбахора» на 2 очка и имея при этом матч в запасе.