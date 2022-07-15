У Европейского союза нет списка стран, через которые в Россию и Беларусь потенциально могут поставляться товары, ввоз которых ограничен санкциями. Об этом заявил заместитель управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Люк Девинь, пребывающий с визитом в Ташкенте, передает корреспондент «Газеты.uz».

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США включило Узбекистан и ряд других государств в список стран, через которые подсанкционные товары могут попадать в Россию и Беларусь.

«У нас такого списка нет, но мы постоянно ведем мониторинг и наблюдение за правительствами, которые выступают против наших санкций», — заявил Люк Девинь.

«Однако Узбекистан никогда не был замечен или обвинен в том, что не согласен с санкциями, — подчеркнул представитель ЕС. — Конечно, могут быть какие-то отдельные случаи, но в целом в политике правительства такого не замечалось. Списка нет, да и Узбекистан не попал бы в такой список».

Люк Девинь привел пример мониторинга ЕС за исполнением санкций.

«Есть ряд воздушных судов, которые Россия незаконно перерегистрирует и, таким образом, продолжает их эксплуатировать, хотя у них нет действующей лизинговой лицензии, — сказал он. — Если такие авиасуда будут летать, мы обязательно это заметим, будем знать, куда они направляются, и сообщим принимающей стране, что это нелегально и что эти суда должны быть возвращены. Если страна проигнорирует такое заявление, это уже другая история».

Представитель Евросоюза также сообщил, что ЕС ранее провел две встречи в Брюсселе с представителями посольств центральноазиатских стран, чтобы объяснить, в чем заключаются санкции, на что они нацелены.

«Какие-то отдельные действующие лица из частного сектора могут, может быть, перестараться в применении своих каких-то санкций, это уже мы не можем контролировать», — добавил Люк Девинь.

Говоря о влиянии санкций на экономику других стран, он отметил, что повышение цен на энергоносители и продовольствие не являются последствием санкций ЕС, а являются последствием того, что Россия заблокировала украинские порты, которые занимаются транспортировкой продуктов.

«Мы никак не заинтересованы ни в каком побочном эффекте для других стран», — подчеркнул Люк Девинь.