Генеральная прокуратура Узбекистана изучила инцидент между оператором телеканала Sevimli и сотрудниками органов внутренних дел, который произошёл 11 июня на футбольном матче между молодёжными сборными Узбекистана и Ирака, сообщила пресс-служба ведомства.

Сайт новостной программы Zamon телеканала Sevimli сообщал о препятствовании деятельности его сотрудников и их избиении представителями органов внутренних дел. В МВД Узбекистана заявляли, что оператор пострадал в результате потасовки в толпе, пытавшейся проникнуть на стадион.

По данному факту прокуратура Шайхантахурского района возбудила уголовно дело по статье 206 Уголовного кодекса (превышение власти или должностных полномочий). Начато предварительное следствие, которое находится под отдельным контролем Генпрокуратуры, говорится в сообщении.