Организация Ташкентского международного инвестиционного форума, прошедшего 24−26 марта, обошлась минимум в 15 млрд сумов (около 1,37 млн долларов). Это следует из данных Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) в системе государственных закупок. На это обратил внимание блог Davletovuz.

По распоряжению премьер-министра от 22 марта был открыт отдельный казначейский счёт, где собирались необходимые средства для организации форума, которыми распоряжалось МИВТ. Источниками финансирования указаны резервный фонд Кабмина и другие источники, не запрещённые законодательством.

Согласно данным системы госзакупок, компания Sky Events и МИВТ 15 марта заключили договор на 7,264 млрд сумов за услуги по организации и проведению торжественного мероприятия.

Услуги включали аренду ряда помещений, в том числе мультифункционального зала почти на 2,27 млрд сумов (за два дня) с учётом НДС, банкетного зала на 647,3 млн сумов и другое.





Договор также предусматривал предоставление услуги по организации питания. Порция чёрной икры в смете оценена в 6,32 млн сумов (8 порций — 50,6 млн сумов), порции малины, ежевики, голубики, клубники и черешни — в 230 тысяч сумов (500 порций — 115 млн сумов), порция мясного ассорти — 552 тысяч сумов, сырного ассорти — 483 тысяч, овощного ассорти — 138 тысяч, нарезанных фруктов — 517,5 тысячи, молоко Nestle — 46 тысячи сумов и так далее.





24 марта МИВТ заключило договор с компанией Lyuks Taxi на 2,053 млрд сумов. Для перевозки гостей в период проведения инвестфорума 21−28 марта было привлечено всего 155 автомобилей Mercedes W222 (в сумме — 759,5 млн сумов), 74 Mercedes W221/2 (266,4 млн сумов), 100 Mercedes W221 (316 млн сумов), 186 Mercedes vito (448,2 млн сумов) и 148 Malibu (263 млн сумов).

С компанией Akfa Dream World 19 марта был подписан договор об организации питания гостей в гостинице Hilton. Обеды и ужины в различных ресторанах комплекса на тысячи персон обошлись в 2,585 млрд сумов без НДС.





Самса во время ужина в зале Ballroom стоила 70 тысяч сумов, мини-манты (без жира) — 50 тысяч, рыбное ассорти с красной икрой — 150 тысяч, праздничный плов — 130 тысяч сумов.

Цены указаны без НДС, потому что компания Akfa Dream World, согласно данным Государственного налогового комитета, освобождена или имеет льготы по уплате ряда налогов, в том числе НДС, налогу на имущество, социальному налогу, налогу на доходы физических лиц и земельному налогу. Только за 2021 год льгота по НДС составила 21,9 млрд сумов (за первый квартал 2022 года — 5,68 млрд сумов).

Akfa Dream World и Sky Events зарегистрированы практически по одному адресу (Шайхантахурский район, улица Ислама Каримова, блок 5, дом 1−2 и дом 1).

Кроме того, были заключены контракты со следующими компаниями и организациями:

Ahadmix-Yastreb — предоставление сцены, пультового оборудования и светодиодных экранов (456,6 млн сумов);

ГУП «Республиканский узел специальной связи» — предоставление и обслуживание оборудования звукоусиления и оборудования синхронного перевода речи (798,5 млн сумов);

Akfa Dream World (Hilton) — аренда зала и питание для штаба (253,2 млн сумов);

Interhotel (гостиница International) — аренда залов и фуршет на 1500 персон — 1,19 млрд сумов;

Shoraxmat-Fayz — аренда и транспортировка 214 государственных флагов (398,2 млн сумов).

В соцсетях также появились сообщения о невыплате денег некоторым компаниям, участвовавшим в организации форума.

В распоряжении Кабмина отмечалось, что организационному комитету в составе МИВТ, Агентства стратегического развития и хокимията Ташкента поручено провести форум на высоком уровне, заключить соглашения с зарубежными организациями, организовать выставки о промышленном потенциале страны, новых технологиях и инновациях.

«Газета.uz» запросила комментарий в Министерстве инвестиций и внешней торговли.

МИВТ по итогам форума сообщало о подписании пакета твёрдых контрактов и инвестиционных соглашений на сумму 7,8 млрд долларов и достижении предварительных договорённостей по реализации проектов на 3,5 млрд долларов.