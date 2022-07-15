Сенат и Законодательная палата Олий Мажлиса образовали совместную комиссию по изучению фактов и событий, произошедших в Каракалпакстане в начале июля, и проведению по ним независимого расследования. Решение об этом принято на совместном заседании кенгашей палат парламента, сообщила пресс-служба Сената.

На заседании было рассмотрено обращение уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) по вопросу обеспечения прав и свобод человека в Каракалпакстане.





В состав комиссии вошли представители Олий Мажлиса, а также руководители и сотрудники неправительственных и общественных организаций.

Руководство комиссией возложено на омбудсмана Ферузу Эшматову.

«Результаты проведенного расследования будут обнародованы и доведены до сведения общественности Узбекистана и мирового сообщества», — говорится в сообщении.

1−2 июля в Нукусе прошли массовые демонстрации. Им предшествовали несколько дней одиночных и коллективных обращений жителей Каракалпакстана, выступавших против поправок в статьи 70−75 Конституции. Власти на выступления не реагировали, но в республике был ограничен доступ в интернет.

Демонстрации переросли в беспорядки, в ходе которых погибло 18 человек, 243 получили ранения, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. 4 июля сообщалось, что в больницах остаются 94 человека, есть тяжело раненые.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что действиям всех участников событий должна быть дана справедливая оценка. Если силовые структуры превысили силу, они также должны быть привлечены к ответственности, подчеркнул он.