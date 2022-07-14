Индустриальный технопарк «Янгихаёт» был организован в соответствии с постановлением президента Узбекистана №ПП-4979 от 4 февраля 2021 года. Технопарк создан в целях повышения промышленного и экспортного потенциала Ташкента, расширения производства новых видов конкурентоспособной промышленной продукции, внедрения современных технологий в отрасли экономики, обеспечения на этой основе населения высокооплачиваемыми рабочими местами.

Общая площадь технопарка составляет 210 га. Реализация всех земельных участков будет осуществляться исключительно через онлайн-аукцион.





Технопарк расположен в Янгихаётском районе Ташкента на стыке махаллей «Хожа Учкун», «Жалойик» и «Гулзор». В непосредственной близости к технопарку пролегает обводная дорога 4R21. Благодаря удобному расположению предприниматели получат прямой доступ к основным межрегиональным транспортным магистралям — междугородней трассе М39 и Ахангаранскому шоссе.

Инфраструктура

Земельные участки на территории индустриального технопарка будут подключены к системам инженерных коммуникаций и обеспечены доступом к дорожно-транспортной сети. Планируется строительство накопителя для грузовых фур и благоустроенной стоянки для легковых машин, а также организация деятельности объектов сервисного обслуживания.





Приоритетные направления деятельности

Приоритетными направлениями деятельности технопарка является организация высокотехнологичных, инновационных, наукоемких, экспортоориентрованных и экологически чистых производственных предприятий. В частности, на территории технопарка планируется размещение предприятий по следующим направлениям:

производство строительных материалов;

пищевая промышленность;

электротехническая промышленность;

легкая промышленность;

тяжелая промышленность;

организация распределительных центров.

В настоящее время ряд компаний по производству строительных материалов, бытовых товаров, продуктов питания, изделий из металла уже вошли в число резидентов технопарка.





Предприятия, принявшие решение разместить свое производство на территории технопарка «Янгихаёт», сделали инвестицию в развитие своего дела.

Лоты

Реализация лотов на территории технопарка «Янгихаёт» осуществляется исключительно через онлайн-аукцион на электронной торговой платформе E-Auksion.

С 1 июля земельные участки можно приобрести на условиях 12-месячной рассрочки.

Ознакомиться с параметрами и стоимостью земельных участков можно на платформе E-Auksion.

Дополнительную информацию о перспективах инвестиций в индустриальный технопарк «Янгихаёт» можно узнать в дирекции технопарка.

Телефон информационного центра: (+998) 95−501−70−70.

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