Индустриальный технопарк «Янгихаёт» был организован в соответствии с постановлением президента Узбекистана №ПП-4979 от 4 февраля 2021 года. Технопарк создан в целях повышения промышленного и экспортного потенциала Ташкента, расширения производства новых видов конкурентоспособной промышленной продукции, внедрения современных технологий в отрасли экономики, обеспечения на этой основе населения высокооплачиваемыми рабочими местами.
Общая площадь технопарка составляет 210 га. Реализация всех земельных участков будет осуществляться исключительно через онлайн-аукцион.
Технопарк расположен в Янгихаётском районе Ташкента на стыке махаллей «Хожа Учкун», «Жалойик» и «Гулзор». В непосредственной близости к технопарку пролегает обводная дорога 4R21. Благодаря удобному расположению предприниматели получат прямой доступ к основным межрегиональным транспортным магистралям — междугородней трассе М39 и Ахангаранскому шоссе.
Инфраструктура
Земельные участки на территории индустриального технопарка будут подключены к системам инженерных коммуникаций и обеспечены доступом к дорожно-транспортной сети. Планируется строительство накопителя для грузовых фур и благоустроенной стоянки для легковых машин, а также организация деятельности объектов сервисного обслуживания.
Приоритетные направления деятельности
Приоритетными направлениями деятельности технопарка является организация высокотехнологичных, инновационных, наукоемких, экспортоориентрованных и экологически чистых производственных предприятий. В частности, на территории технопарка планируется размещение предприятий по следующим направлениям:
- производство строительных материалов;
- пищевая промышленность;
- электротехническая промышленность;
- легкая промышленность;
- тяжелая промышленность;
- организация распределительных центров.
В настоящее время ряд компаний по производству строительных материалов, бытовых товаров, продуктов питания, изделий из металла уже вошли в число резидентов технопарка.
Предприятия, принявшие решение разместить свое производство на территории технопарка «Янгихаёт», сделали инвестицию в развитие своего дела.
Лоты
Реализация лотов на территории технопарка «Янгихаёт» осуществляется исключительно через онлайн-аукцион на электронной торговой платформе E-Auksion.
С 1 июля земельные участки можно приобрести на условиях 12-месячной рассрочки.
Ознакомиться с параметрами и стоимостью земельных участков можно на платформе E-Auksion.
Дополнительную информацию о перспективах инвестиций в индустриальный технопарк «Янгихаёт» можно узнать в дирекции технопарка.
Телефон информационного центра: (+998) 95−501−70−70.
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