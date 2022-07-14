Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в Казахстан зарубежных компаний, ушедших с российского рынка, сообщил Tengrinews.kz.

«Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — сказал глава государства в ходе расширенного заседания правительства.

Касым Жомарт Токаев напомнил о своем поручении правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами.

«Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет. Еще раз подчеркиваю — проекты прежде всего реализуются в регионах, на местах. Поэтому спрос за их привлечение и доведение до конечного результата с акимов будет такой же, как с министерств», — подчеркнул президент.