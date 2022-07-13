Спустя два года Uzbekistan Airways возобновляет регулярные рейсы по международному маршруту «Ташкент — Токио — Ташкент», сообщила пресс-служба компании.

Начиная с 4 августа авиарейсы будут выполняться по четвергам.

Вылет из Ташкента: 22:05 (ташкентское время)

Прилет в Токио: в пятницу 09:40 по местному времени

Вылет из Токио: 11:00 (местное время)

Прилет в Ташкент: 16:10 (ташкентское время)

Напомним, регулярные авиарейсы в Токио Uzbekistan Airways приостановила с 1 марта 2020 года в связи с распространением в мире коронавируса.