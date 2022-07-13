По факту смерти женщины, которая была найдена повешенной в своём доме в Тайлакском районе Самаркандской области, возбуждено уголовное дело в отношении её мужа Х. О. по статье 103 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Узбекистана. Об этом сообщила областная прокуратура.

«Газета.uz» 8 июля писала, что 31-летняя И. Г. скончалась 27 июня. Она с 2019 года состояла в браке, в семье двое детей.

Согласно заключению предварительной судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии, вызванной сдавливанием шеи веревкой. На теле женщины также обнаружены лёгкие телесные повреждения.

Предварительное следствие по делу продолжается. Над ним установила контроль Генеральная прокуратура Узбекистана.