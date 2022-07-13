Orient Group и один из ведущих международных провайдеров в сфере управленческого консалтинга Korn Ferry объявили о заключении стратегического соглашения. В рамках партнерства Korn Ferry окажет Orient Group содействие в построении системы вознаграждений на основе грейдов.

«Мы продолжаем свой курс на открытость. Внедрение принципиально новой системы вознаграждений в Orient Group — очередной шаг в избранной стратегии развития. Наша позиция проста и понятна: партнерами лидеров должны быть лидеры. В Узбекистане никому не нужно доказывать лидерство Orient, а потому выбор для столь важного проекта такой компании как Korn Ferry вполне логичен», — прокомментировал событие генеральный директор Orient Group Management Андрей Сафронюк.

Грейдинг — проверенная временем методология, которую Korn Ferry имплементирует на протяжении 70 лет для повышения организационной эффективности по всему миру.

«Запрос на справедливость, в том числе в сфере трудовых отношений — это глобальный тренд, мы не можем и не хотим игнорировать его. Нормально, что люди хотят получать справедливую заработную плату в соответствии со своим вкладом в общее дело. Уже более 12 тысяч компаний внедрили у себя грейдинг на основе методики Korn Ferry. Мы пригласили профессионалов, чтобы они внедрили надежную и общепризнанную процедуру в нашем холдинге», — сказала Венера Ерзина, директор департамента по работе с персоналом Orient Group.

Развертывание новой системы будет проходить в несколько этапов. После стартового этапа топ-менеджмента грейдинг будет распространен на все должности в группе компаний. При этом весь процесс развертывания системы вознаграждения на основе грейдов планируется завершить в течение двух лет.

«Узбекистан — перспективный рынок, поскольку здесь и сейчас у компаний есть высокий запрос на качественные изменения. Местный бизнес готов динамично внедрять лучшие международные практики в сфере организационной структуры, корпоративной культуры и мотивации сотрудников. Такой подход выгодно выделяет страну на уровне региона, и я уверена, что это гарантирует опережающее развитие экономики Узбекистана на годы вперед», — прокомментировала событие Юлия Тен, директор Korn Ferry по развитию рынка Узбекистана, глава практики metals & mining в Центральной Евразии.

«Амбиции Orient Group в части развития управленческой экспертизы характерны для ведущих мировых корпораций. Мы поможем компании внедрить передовые практики в области оценки должностей, вознаграждения и оплаты труда, а также трансформации корпоративной культуры. Предстоящие изменения непременно скажутся на улучшении эффективности бизнеса Orient», — сказала Светлана Чекмазова, партнер Korn Ferry, глава практики корпоративной трансформации в Центральной Евразии.

Orient Group — один из крупнейших частных инвесторов в Узбекистане. Компания работает на рынке с 1998 года. В ее состав входят бизнесы, успешно развивающиеся в семи отраслях страны — девелопменте, логистике, текстильной промышленности, ритейле и прочих. В 2020 году выручка Orient Group составила 1% от ВВП Узбекистана. Компания объединяет более 30 тысяч профессионалов.

Korn Ferry — международная компания в сфере организационного консалтинга. Основана в 1969 году. Имеет 101 офис в 53 странах, штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе. Работает в четырех направлениях: консалтинг, онлайн-сервисы по подписке для корпоративных клиентов, поиск руководителей, а также RPO (аутсорсинг бизнес-процессов по сопровождению жизненного цикла сотрудника в компании). Обслуживает около 94% компаний из списка Fortune 100 и 86% компаний FTSE 100.

На правах рекламы.