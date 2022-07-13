В мире растёт число случаев заболевания коронавирусом, а также показатели госпитализации и смертности из-за распространения крайне заразных подвидов омикрон-штамма — BA.4 и BA.5, сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения. Ранее говорилось о 30-процентном увеличении заболеваемости за конец июня — начало июля.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал правительства гибче реагировать на изменяющуюся эпидемиологическую обстановку и активно действовать, чтобы сдержать распространение вируса.

В обновлённых временных рекомендациях ВОЗ говорится об использовании мер индивидуальной защиты для снижения передачи вируса:

ношение хорошо подогнанных масок;

дистанцирование;

дистанцирование; исключение выхода на улицу во время болезни во избежание контактов;

избегание плохо вентилируемых помещений и людных мест;

частое мытьё рук.

Рекомендовано также оценивать риски при принятии решений о массовых мероприятиях.

Другие рекомендации касаются усиления стратегической готовности стран и планов ответных мер, а также обеспечение запланированных показателей вакцинации.

ВОЗ отмечает непредсказуемость эволюции вирусной инфекции SARS-CoV-2, которая продолжает развиваться путём устойчивой передачи среди людей и домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Сокращение тестирование во всём мире не позволяет в достаточной степени изучать развитие вируса и последствия для здоровья переболевших, говорится в сообщении организации.