В июне инфляционные ожидания населения и бизнеса Узбекистана на следующие 12 месяцев улучшились, следует из комментария Центрального банка по итогам опроса.





Средний уровень ожидаемой инфляции среди граждан в прошлом месяце составил 16,4% (17,6% — в мае, 14,2% — в апреле). Медианный уровень инфляционных ожиданий за месяц снизился с 15,2% до 14,1%, что объясняется уменьшением доли респондентов, ожидающих более высокой инфляции в связи со стабилизацией цен на некоторые продовольственные товары.





Большая часть опрошенных, как и ранее, ожидает инфляцию на уровне 9−12%. При этом в июне увеличилось число респондентов, которые ожидают роста цен на 13% и выше.

Население считает, что на рост цен в основном повлияет подорожание импортных товаров и продуктов первой необходимости — 56% опрошенных (в мае — 55%), искусственное повышение цен — 41% (в мае — 37%), повышение уровня зарплат и пособий — 34% (39%).

27% респондентов связывают инфляцию с подорожанием топлива и энергоресурсов, 25% — изменением курса валюты, 22% — повышением цен на коммунальные услуги, 14% — высокой разницей между ценами в супермаркетах и на рынках, 11% — повышением стоимости жилья и арендных платежей.





Инфляционные ожидания среди предпринимателей на следующие 12 месяцев увеличились на 1,6% — с 17,3% до 15,7%. Медианный показатель за месяц уменьшился с 14,8% до 13,3%.

Большая часть опрошенных предпринимателей, как и население, ожидают роста цен в пределах 9−12%, хотя их доля сократилась. При этом также снизилось число респондентов, прогнозирующих инфляцию на уровне 13% и выше.





Бизнес, в отличие от населения, считает, что основным фактором инфляции является повышение уровня зарплат и пособий — 29% (в мае — 30%). Предприниматели также ожидают подорожания топлива и транспортных расходов — 27% (25%).

Резко выросла доля респондентов, ожидающих повышения цен на импорт сырья и запчастей — 24% (14%). Кроме того, бизнес ожидает перебои в поставках импортного сырья — 22% (21%).

Предприниматели также указывают в числе факторов роста цен высокую налоговую нагрузку — 19% (21%), изменение курса валюты — 19% (24%), наличие тарифных и нетарифных барьеров для импорта некоторых товаров — 18% (16%), повышение стоимости жилья и арендных платежей — 10% (9%).