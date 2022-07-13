Фируза Наримановна Вахабова — председатель Ассоциации неправительственных образовательных учреждений, учредитель и директор Leader School. Окончила Ташкентский государственный педагогический институт имени Низами по специальности педагог-психолог. Кандидат психологических наук. Тема диссертации и научных статей связана с психологической готовностью к школьному обучению. Национальный тренер по вопросам дошкольного образования. В свой статье признанный эксперт в сфере образования делится рекомендациями, которые помогут родителям сделать правильный выбор школы. Акцент в статье сделан на частных школах, но перечисленные в ней аспекты должны быть интересны всем родителям, выбирающим школу.

В 2016 году в Узбекистане функционировали всего 24 частные школы, а по итогам 2021 года их количество выросло до 200. Огромный скачок обусловлен возрастающим спросом на услуги в сфере частного образования. Динамика рождаемости и постепенный рост уровня доходов населения стимулируют открытие новых учебных заведений.

Конкуренция за платежеспособных клиентов растёт, и вот мы уже наблюдаем борьбу за клиента — полноценные оффлайн- и онлайн-рекламные кампании от частных школ. Но за яркой рекламой и новым фасадом здания не всегда кроется качественное образование и польза для ребенка.

На что нужно обращать внимание прежде всего? Прежде всего, частное образование — это инвестиции в себя и своих детей. Но иногда родители подходят к выбору новой модели смартфона, автомобиля или недвижимости более осознанно, чем к выбору частной школы. Как же инвестировать в будущее ребёнка наиболее эффективно? Ведь выбор школы родителями предопределяет успех в его образовании, а в последующем — в карьере и в жизни. На чем же надо акцентироваться при выборе школы?

1. Местоположение школы

Обучение — очень энергозатратный процесс, тем более для ребенка. Важно, чтобы ученик ежедневно приступал к занятиям в хорошем физическом и психическом состоянии. Большое значение имеет местоположение школы, маршрут поездки в школу и обратно.

Психологический настрой на процесс обучения не должен быть испорчен ожиданиями в пробках и нервозностью того, кто за рулём.

Представим стандартную ситуацию, когда ребёнка будят рано и 40−50 минут везут по пробкам, всё равно рискуя опоздать к началу урока. Ребёнок приезжает в стрессовом состоянии, долго «включается» в процесс, ощущает неудобство, причинённое в результате опоздания. Если эта ситуация продолжается изо дня в день, то о качестве знаний можно и не мечтать: в конце концов это отрицательно скажется в целом на мотивации учиться.

Как же быть, если «школы вашей мечты» нет рядом? Универсального ответа нет, но я знаю несколько семей, которые меняли адрес проживания, чтобы решить вопрос качественного образования ребёнка.

2. Безопасность

Говоря о безопасности, прежде всего нужно иметь в виду физическую безопасность. Ограждения, наличие камер видеонаблюдения и постов охраны — необходимые условия для её обеспечения.

Далее — охрана. В хорошей школе это не карательная или наводящая страх структура, в которой дети чувствуют себя чуть ли не «узниками» режимного объекта и воспринимают охрану как надсмотрщиков. Как раз наоборот! Чётко выполняя все предписанные правила, персонал охранной службы обеспечивает детям ощущение безопасности, что тоже влияет на позитивный настрой в течение всего дня.

3. Инфраструктура

Частная школа — место, где ребенок проводит более восьми часов ежедневно. Значительная часть времени затрачивается на умственный труд. В связи с этим и территория школы, и учебные корпуса должны быть спланированы с учётом многих параметров.





Для территории важны удаленность от шума и выхлопов транспортных развязок, наличие зелёных зон, газонов, площадок для физической активности как на уроках, так и на переменах.

Крайне важен вопрос экологичности существования ребёнка — наличие зелёных насаждений вокруг и внутри школы, газонов и площадок для прогулок. Это далеко не мелочи!

Большое значение имеют площадь классных комнат, естественное освещение, циркуляция воздуха, предметная среда, оказывающие влияние не только на физическое, но и психологическое здоровье. Здесь важно соблюдение установленных стандартов, прописанных органами здравоохранения. Здоровье дается единожды. Давайте же не будем им пренебрегать в «часы ученичества».

4. История и репутация учебного заведения

Прежде всего родителям стоит определить, что для них важно, каковы ожидания от образования ребенка? Для одних отличный аттестат или статус отличника — предел желаний, для других — процент выпускников, поступающих в топовые зарубежные и отечественные вузы, для третьих — наличие призёров международных олимпиад. Для кого-то ключевым показателем является то, что в заведении обучаются дети известных людей. Есть и те, кто идёт на красивую многообещающую рекламу увеличенного количества приёмов пищи и кружков, которые физически ребенок не сможет посетить, не говоря уж об освоении предлагаемого ими материала.





Рекомендую обращать внимание на следующие аспекты: как долго школа «живёт» на рынке, история школы и личность собственника или директора, опыт в этой сфере, достижения и отзывы выпускников. Эти данные легко найти в открытых источниках, если школа заботится о своей репутации.

5. Преподаватели

Анализ инфраструктуры школы даст ответ на вопрос: «Где мой ребенок будет получать образование?» И даст понимание того, насколько созданная среда способствует этому.

Родители зачастую не осведомлены об образовательных парадигмах, современных технологиях, успешных методиках, но краткий экскурс в образовательную концепцию школы и подготовленные на её основании наглядные материалы вполне могут дать понимание того, какие цели образования являются приоритетным для школьной команды.

Анализ педагогического состава ответит на вопрос: «Кто будет проводником моего ребёнка в мир знаний?»

Часто родители, выбирая школу, ищут учителя-звезду, считая, что достаточно попасть к лучшему, и успех гарантирован.

Однако наличие у педагога диплома о высшем образовании, большой стаж работы в учебном заведении, присвоенная категория — не единственные характеристики главного «школьного ресурса». Понятно, что конкурировать с Google в знаниях уже никто не может, поэтому функция педагога в последнее время смещена с преподающего знания на другие. Современный учитель прежде всего мотивирует школьника и помогает ему в обучении, «дирижирует» процессом обучения.





Так как всё это ново, очень важно понять, как школа перенастраивает свои цели не только на словах, но и в реальности. Для этого нужно много учиться, переучиваться, меняться и обновляться.

Беседа с руководством школы, с учителями, родителями, уже посещающими школу, могут прояснить ситуацию о том, открыта ли школа к инновациям или функционирует в профессиональной изоляции с низким уровнем кооперации.

Согласно исследованиям, самый значимый предсказатель успеха школы — это так называемая «коллективная» эффективность учителей, т. е. взаимное сотрудничество вместо конкуренции (win-win) и вера каждого педагога в успех каждого ученика.

6. Клиентоориентированность

Клиентоориентированность в образовании — это не какие-то внешние атрибуты (красивое место с высоким уровнем сервиса), а реальное взаимодействие с клиентом для решения образовательных целей: диагностика психолога, совместная работа с родителями, внешняя экспертиза результатов образования, рекомендации по коррекции трудностей и реальной помощи семье в вопросах развития, воспитания и обучения.





Это постоянная обратная связь с родителями на основе различных исследований детского развития, их интересов, потребностей, профориентации и т. д.

Хорошая школа должна быть навигатором в определении успешности учеников.

7. Образовательные инновации и качественные программы

Классно-урочная система уже не привлекает современных детей. Каждый педагог борется за внимание ученика, который так и норовит «убежать» в виртуальный мир. Учителю могут помочь совершенно новые учебно-методические комплексы, качественные программы и инновационные технологии обучения. Обучающая среда — один из важных компонентов «хорошей» школы, и основу её составляют качественные программы.





Очень часто школы завлекают клиентов обилием программ и кружков, но обычному родителю трудно понять их суть. Тем не менее, знакомиться с программами обучения для того, чтобы знать умственную нагрузку ребёнка (количество и длительность уроков, объём домашних заданий), всё же необходимо.

Много кружков — не гарантия качества! Важно, чтобы кружки соответствовали интересам ребенка. Поинтересуйтесь о том, как детей записывают в кружок, ведётся ли мониторинг развития его навыков, как будет поддерживаться его интерес, через какие активности будут демонстрироваться его достижения.

Особое внимание нужно уделять объёму домашних заданий. Это не их большое количество или вообще отсутствие, это совместное выполнение творческих самостоятельных заданий, в процессе которых крепнут детско-родительские отношения и обеими сторонами приобретается образовательный опыт.

8. Онлайн-обучение

Современные реалии, мир непредсказуемости, удар пандемии, карантины требуют особого внимания и к тому, насколько школа готова оказывать качественные образовательные услуги и в онлайн-формате. Поинтересуйтесь, как проходит дистанционное обучение детей, имеют ли педагоги необходимые навыки, как проводят уроки, как сохраняют мотивацию и вовлечённость детей в таком формате.

9. Качество образования

Если посмотреть на рекламу школ, практически каждая гарантирует качество образования. В беседе со школьной администрацией как раз и нужно выяснить, что подразумевается под этой категорией. Для одних это красный диплом и золотая медаль, для других — поступление в вуз, для третьих — это место в престижном зарубежном вузе… Школа может гарантировать что-либо из перечисленного, но главное — она должна помочь ученику найти своё предназначение, которое обеспечит ему интересную счастливую жизнь в будущем.





Школа — это не купля-продажа услуг. Это экосистема! И в ней есть своя философия, своё видение мира, свои ценности. Всё это отражается в традициях школы. По наличию их и качеству проведения можно судить о стратегических целях школы и школьной культуре.

Отношения, построенные на взаимопонимании и взаимодействии, взаимной ответственности за конечный результат, возможны в школе, если правилами не ограничены права родителей как сторонников учебно-воспитательного процесса. Если же родителям запрещено входить на территорию школы или посещать уроки, если они не могут получать обратную связь от учителя, то вряд ли можно говорить о том, что школа заботится о полноценной жизни и об успехе ребенка.

Выбор школы — одно из самых важных решений в жизни ребёнка и родителей. Отнеситесь к этому выбору со всей серьёзностью, проанализируйте все факторы, обязательно учитывайте интересы и мнение ребёнка. И будьте готовы пройти этот школьный путь не отстраненно, а совместно с ребёнком. Тогда результаты вас не заставят ждать!

На «Газете.uz» можно прочесть много статей об образовании, в том числе интервью с международными экспертами. Ссылки на некоторые из них приведены ниже.