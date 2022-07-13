Кабинет министров Узбекистана постановлением от 8 июля (ПКМ-377) утвердил Положение о введении «зелёных» и «красных» коридоров на стационарных постах Дорожно-патрульной службы, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Согласно документу, номера автомобилей будут фиксировать фото- и видеорегистраторы, и водителей, имеющих неоплаченные штрафы, будут уведомлять через экран о том, по какой полосе двигаться.

По «зелёному» коридору без ограничений смогут проезжать автомобили, за владельцами которых не числятся какие-либо правонарушения.

В «красный» коридор водителей будут направлять, если:

владелец транспорта находится в розыске;

просрочен страховой полис;

автомобиль не прошёл техосмотр в установленные сроки;

перевозится негабаритный груз (вес и объёмы груза превышают разрешённые параметры);

имеется штраф за нарушение ПДД, не оплаченный в течение 60 дней после оформления административного протокола.

Документы водителей, которым предписано двигаться по «красному» коридору, должны проверяться по электронной базе данных. При погашении долга через банковский терминал на посту им разрешается продолжить движение. В противном случае автомобиль помещается на специальную стоянку.

При просроченном страховом полисе и отсутствии техосмотра оформляется административный протокол о назначении штрафа, после чего водитель может продолжить движение. При перевозке негабаритного груза требуется адаптировать его вес и объём, иначе автомобиль также помещается на стоянку.

Если владелец находится в розыске, автомобиль немедленно помещается на стоянку.

В ряде случаев водители смогут продолжить движение:

если в течение 30 минут с момента задержания нет возможности получить подробную информацию о задолженности или на посту не работают банковские терминалы либо нет возможности провести оплату другим способом, определённым в законодательстве;

если по делу о правонарушении, на основании которого возник долг, подано заявление в суд или дело находится на рассмотрении в суде;

если в автомобиле находится пассажир, нуждающийся в экстренной медицинской помощи;

при перевозке груза или людей в чрезвычайных ситуациях (стихийные бедствия, техногенные катастрофы, пожар);

при использовании автомобиля для перевозки погибшего или участии в церемонии погребения.

С 1 декабря 2022 года «зелёный» и «красный» коридоры появятся на посту «Чинор» в Ахангаранском районе Ташкентской области и «Наманган» в Папском районе Наманганской области. С февраля 2023 года такой порядок будет внедрен на 45-м стационарном посту Андижанской области, с июля — на ряде постов в Ташкенте, а затем в других регионах Узбекистана.

9 июля СБДД МВД Узбекистана, комментируя появившиеся в социальных сетях видеоролики, сообщила, что на посту «Чинор» уже проводится испытание новой системы.







