Ежегодно Турция привлекает сотни тысяч туристов со всего мира. Курорты Турции любят за невероятный сервис, приятные цены и любимую концепцию «Все включено».

Помимо Антальи, которая за последние несколько лет так полюбилась узбекистанцам, есть эгейское побережье Турции, манящее великолепными пейзажами, достойным выбором комфортабельных отелей, сравнительно доступными ценами, обилием фруктов и солнца, широким спектром возможностей для расслабленного пляжного и активного отдыха.





Здесь расположились такие известные города Турции, как Мармарис и Фетхие. В 2022 году именно на этих курортах смогут отдохнуть и жители Узбекистана. Компания Asialuxe Travel запускает прямые рейсы из Ташкента в Даламан уже со 2 августа.

Asialuxe Travel расскал, почему Мармарис и Фетхие — подходящий выбор для отдыха в 2022 году.

Мармарис

Мармарис — это своеобразная «турецкая Ницца» с обилием ночных клубов, отличных пляжей и достопримечательностей.





Курорт расположился в обширной живописной бухте на побережье Эгейского моря. На входе в бухту находится остров, который защищает курорт от сильных волн, поэтому море здесь почти всегда спокойное. Пляжи в Мармарисе покрыты песком и галькой.

Местные пейзажи не уступают Лазурному берегу. Невероятно прозрачная вода, хвойные леса и обилие ярких живых цветов создают атмосферу вечного праздника и отдыха.

Мармарис — это не только запоминающийся пляжный отдых на Эгейском море и шумный водоворот клубных развлечений, но и подходящее место для прогулок и экскурсий по интересным местам.





Отсюда можно легко доехать до таких известных мест, как Памуккале, Каппадокия и Фетхие. Главная достопримечательность города — замок «Мармарис», возведенный несколько столетий назад и служивший крепостью. Сейчас внутри замка работает археологический музей, отсюда открывается красивый вид на море и город.

Отдельного внимания заслуживают набережная Мармариса, протяженностью 4 км, и пристань для яхт Netsel Marina, где можно заказать морскую прогулку или урок управления парусником. Вечером в центре Мармариса проходит шоу фонтанов.

Если говорить о шопинге, то отличные покупки можно сделать на «Чарши гранд базар», в торговом центре «Блю Порт» или торговом комплексе в районе Нетсель Марина.





Фетхие

Фетхие известен своей потрясающей природой и заповедными местами, среди которых — знаменитая «Долина бабочек», каньон «Саклыкент» и пляж «Голубая лагуна», который входит в мировой топ.

Как и Мармарис, Фетхие расположился в провинции Мугла.

Климат курорта настолько мягкий и комфортный, что отдыхать здесь можно круглый год. Фетхие — это не совсем обычная и привычная для многих Турция. Этот город располагается у подножия гор, видами которых сможет насладиться каждый. Кроме того, эти горы покрыты кедровыми и сосновыми лесами, которые чередуются с оливковыми и разными фруктовыми деревьями.





Этот элегантный город также пользуется популярностью у ценителей безмятежного отдыха. Сюда приезжают утомленные шумными городами туристы, чтобы подышать чистым воздухом и загореть на пляже «Клеопатры», пройтись с сачком по «Долине бабочек», спуститься на параплане с горы Бабадаг, прогуляться на лодке к месту обитания гигантских черепах.

Неповторимый колорит придают Фетхие его исторические достопримечательности — свидетели его славы в античные времена. Главная из них — Ликийские гробницы, высеченные в скале.





Статья и фото-материалы были подготовлены при поддержке Агентства по развитию и продвижению туризма Турции (TGA).

Со 2 августа Asialuxe Travel запускает прямые авиарейсы Ташкент — Даламан — Ташкент, которые помогают быстро и комфортно добраться до популярных курортов Мармариса и Фетхие. Рейсы планируется выполнять каждую неделю, по вторникам на комфортабельных авиалайнерах Uzbekistan Airways. Кроме того, на бортах самолетов подается улучшенный тип питания с отметкой Halal.

Стоимость комплексных турпакетов на семь ночей — от 9,3 млн сумов на одного человека.

Ознакомиться с ценами на все туристические пакеты, авиабилеты по всем направлениям и заранее их забронировать можно на сайте компании или по телефону: (+998) 71−201−7777.

Также продукцию Asialuxe Travel можно найти во всех турагентствах Узбекистана.

Телефон: (+998) 71−201−7777.

Адрес главного офиса: ул. Саида Барака, 24.

Сайт: asialuxe.uz

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