Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов 7 июля подписал решение об исполнении задач, указанных в постановлении президента Узбекистана от 27 июня о поддержке СМИ и развитию сферы журналистики.

Документ вызвал вопросы, поскольку в нём хоким даёт поручения министру по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзоду Шерматов, министру юстиции Русланбеку Давлетову, министру финансов Тимуру Ишметову, министру строительства Батыру Закирову, заместителю министра экономического развития и сокращения бедности Адизу Бобоеву и хокиму Ташкента Джахонгиру Артикходжаеву.

Это произошло из-за того, что решение содержит скопированные выдержки из постановления президента без адаптации к данному региону.

Пресс-служба областной администрации сообщила, что документ был разработан с соблюдением требований законодательства согласно правилам правового технического оформления и правовой экспертизы.

Пресс-служба Управления юстиции области отметила, что в целях ясности в решениях хокима задачи, указанные в постановлении президента, обычно указываются повторно для сведения исполнителей.

«Это практика, которая является традиционной и в других областях. Толкование о том, что поручения были даны министерствам, можно понять правильно, дочитав до конца соответствующий пункт решения хокима. То есть поручения в постановлении президента приняты для сведения и исполнения. Кроме того, приложения были утверждены не решением хокима области, а наоборот, принято к сведению, что они [утверждены] постановлением президента», — говорится в сообщении.

Управлению юстиции также объяснило, почему решение хокима не прошло правовую экспертизу. По законодательству органы юстиции проводят правовую экспертизу трёх видов решений хокимов, связанные с земельными отношениями, сносом недвижимости и нормативными решениями.

«Поскольку данное решение хокима Андижанской области не относится к категории вышеуказанных решений, оно не подвергнуто правовой экспертизе управлением юстиции», — говорится в сообщении.

Управление юстиции опровергло предположения, что каждое решение хокима подлежит правовой экспертизе в органах юстиции. Эту работу выполняет юрисконсульт хокимията.