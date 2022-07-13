Юноша 17 лет находился за рулём автомобиля в момент смертельного ДТП в махалле «Чака» в Самаркандском районе. О деталях трагедии рассказал репортаж передачи Zamon телеканала Sevimli.

По словам руководителя пресс-службы Самаркандского областного УБДД Хуршида Сафарова, парень, который по возрасту ещё не может иметь водительского удостоверения, сел за руль Cobalt и повёз домой подруг младшей сестры. Двигаясь с превышением скорости, на 2-м километре махаллинской дороги 4H595 автомобиль вылетел с дороги в низину и опрокинулся.

В репортаже очевидец инцидента рассказывает, что двух девушек люди достали из-под искорёженного автомобиля, одна из них была уже мертва. Не дождавшись «скорой» в течение получаса, люди повезли пострадавших в больницу на Damas.

Вторая девушка скончалась в районной больнице. Ещё один пассажир обратился за медицинской помощью. В репортаже не говорится о состоянии здоровья водителя.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса, ведётся следствие.

Zamon сообщает ещё об одном смертельном ДТП в Самаркандской области, в результате которого погиб водитель Damas. На 1072-м километре трассы М-39 «Алматы — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез» на территории Джамбайского района из-за удара в заднюю часть Damas автомобиля, у которого заглох двигатель, Damas столкнулся c ехавшей впереди машиной.

По данным УБДД, водитель Damas погиб на месте, а водитель авто, ударившего сзади, скрылся с места происшествия. В ходе следственных действий машина была найдена. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса.