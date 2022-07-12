Генеральная ассамблея ООН 11 июля единогласно одобрила специальную резолюцию об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией, разработанную Узбекистаном в соавторстве с 40 странами. Об этом сообщили пресс-служба президента Узбекистана.

Как уточняет ИА «Дунё», документ представил находящийся с визитом в Нью-Йорке специальный представитель президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов.

Инициативу принятия этой резолюции и закреплении в ней общих подходов, основных принципов и направлений диалога между регионами президент Шавкат Мирзиёев выдвинул на Ташкентской конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в июле 2021 года.

Выступая на конференции, глава государства подчеркнул историческую близость регионов Центральной и Южной Азии и важность укрепления их диалога на основе взаимного доверия и учёта интересов.





Ташкентская конференция собрала около 600 представителей из 50 стран, включая глав государств и правительств, министров иностранных дел, руководителей международных и региональных организаций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам заявил, что «взаимосвязанность играет ключевую роль в торговле, экономическом росте и устойчивом развитии» и «может способствовать построению долгосрочного мира, стабильности и процветанию в Центральной и Южной Азии».

Среди стран-соавторов документа — Азербайджан, Армения, Ангола, Вьетнам, Вануату, Гана, Куба, Казахстан, Кыргызстан, КНР, Кот-д'Ивуар, Катар, Египет, Иран, Непал, Малайзию, Монголия, Марокко, Пакистан, Россия, Сенегал, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Шри-Ланка, Филиппины и другие.

В резолюции подчеркивается важность укрепления сотрудничества для осуществления Венской декларации и её программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2014−2024 годы, а также ключевое значение транспортных и транзитных коридоров для ускорения экономического роста, повышения эффективности торгово-экономических связей между странами Центральной и Южной Азии и реализации их уникального транспортного, транзитного и инвестиционного потенциала.

В документе также признаётся важная роль региональных организаций в укреплении региональных связей, учитывается важность роли Афганистана в установлении связей между Центральной и Южной Азией, а также его экономического развития и интеграции в межрегиональные экономические процессы для обеспечения прочного мира и стабильности.

В документе нашли отражение положения о налаживании тесного сотрудничества между регионами Центральной и Южной Азии по сокращению масштабов нищеты, повышению уровня продовольственной безопасности, расширению инфраструктуры транспорта и формированию новых международных транспортных коридоров, открывающих удобные, устойчивые и безопасные пути к морским портам.