Делегация движения «Талибан» примет участие в международной конференции по Афганистану, которая пройдет в Ташкенте 25−26 июля. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на круглом столе в Москве, сообщило РИА Новости.

Как ранее сообщал МИД, 11−12 июля делегация Узбекистана во главе с и.о. министра находится с визитом в России, где проводит встречи и переговоры в парламенте, МИДе и других ведомствах России.

Владимир Норов отметил, что участие талибов в конференции «не значит, что мы их признаём».

«Мы хотим через эту конференцию довести до нынешних властей… Это направлено на то, чтобы они выполняли свои международные обязательства, которые приняли в рамках ташкентской встречи, и подписанные там соглашения», — подчеркнул и. о. министра.

«Наша позиции — и России, и Узбекистана, и соседних стран совпадают: движение „Талибан“ должно выполнить взятые обязательства, создать инклюзивное правительство, которое включает все политические, этнические и религиозные группы в этой стране», — добавил он.

Международная конференция по Афганистану состоится в Ташкенте 25−26 июля, в ней примут участие делегации из более 20 стран мира.