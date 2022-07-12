Клиентоориентированность — один из главных принципов, которым руководствуется мобильный оператор Mobiuz. Компания на постоянной основе совершенствуется, исходя из потребностей и предложений своих абонентов предоставляет новые тарифные планы и адаптирует действующие.

Тарифная линейка Gap Yo’q яркий этому пример. Теперь она состоит из двух новых и двух обновленных продуктов, рассчитанных для активных пользователей мобильного интернета. При этом каждый тариф включает безлимитное общение внутри сети и минуты на звонки по Узбекистану.

Тарифные планы предлагают следующее:

Gap Yo‘q Mini за 20 тысяч сумов — 5 000 Мб, безлимитные звонки внутри сети, 250 минут на звонки по Узбекистану;

за 20 тысяч сумов — 5 000 Мб, безлимитные звонки внутри сети, 250 минут на звонки по Узбекистану; Gap Yo‘q за 35 тысяч сумов — 10 000 Мб, безлимитные звонки внутри сети, 500 минут на звонки по Узбекистану;

за 35 тысяч сумов — 10 000 Мб, безлимитные звонки внутри сети, 500 минут на звонки по Узбекистану; Gap Yo‘q Maxi за 55 тысяч сумов — 30 000 Мб, безлимитные звонки внутри сети, 750 минут на звонки по Узбекистану;

за 55 тысяч сумов — 30 000 Мб, безлимитные звонки внутри сети, 750 минут на звонки по Узбекистану; Gap Yo‘q Pro за 75 тысяч сумов — 50 000 Мб, безлимитные звонки внутри сети, 1 000 минут на звонки по Узбекистану.

Абонентская плата и все пакеты по тарифам начисляются в полном объеме в день подключения или перехода. Это удобно, ведь не нужно ждать последнего дня месяца, чтобы произвести оплату или поменять свой тариф на другой. Чтобы узнать следующую дату начисления абонентской платы, достаточно набрать USSD-команду *001#.

Абоненты Mobiuz получают выгоду и при смене своих тарифных планов. Во-первых, неиспользованные мегабайты и минуты предыдущего тарифа суммируются с пакетами текущего тарифа. Во-вторых, если на «старом» тарифе был остаток SMS-пакета, то он тоже не сгорает и переходит на новый тариф, даже если в новом пакете сообщения не предусмотрены. Можно прямо сейчас перейти на любой из продуктов линейки Gap Yo‘q и сохранить свои неиспользованные мегабайты, минуты и SMS.

«Первый тариф Gap Yo‘q был запущен нами в июне 2020 года в период пандемии коронавируса. Тогда сильно возросла потребность населения в онлайн-общении, генерируемый абонентами интернет-трафик бил рекорды. Сейчас рекордные показатели 2020 года — это уже практически ежемесячная норма, которую абоненты достигают при обычном использовании мобильного интернета. Поэтому расширение и „прокачка“ линейки Gap Yo‘q как никогда актуальна», — отметила заместитель генерального директора Mobiuz по маркетингу и продажам Лола Филатова.

Более подробная информация обо всех продуктах и услугах Mobiuz доступна на сайте Mobiuz.

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