Американский миллиардер Илон Маск решил выйти из сделки по покупке социальной сети Twitter, которая оценивалась в 44 млрд долларов, сообщило BBC.

В заявлении адвокатов Илона Маска говорится, что Twitter не смог или отказался отвечать на многочисленные запросы о предоставлении информации о поддельных или спам-аккаунтах на платформе, что имеет основополагающее значение для эффективности бизнеса компании.

Адвокаты утверждают, что Twitter нарушает положения сделки и делал ложные и вводящие в заблуждение заявления, на которые полагался Илон Маск при заключении соглашения.

Twitter собирается подать на Маска в суд, чтобы добиться выполнения соглашения. Акции компании упали на 6% на новостях об отказе Маска от сделки, о которой было объявлено в апреле этого года.



«Совет директоров Twitter намерен закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде в Делавэре», — написал Тэйлор в Twitter.

Ранее Маск грозился выйти из сделки, если менеджмент соцсети не докажет ему, что фейковые и спам-аккаунты составляют менее 5% пользователей Twitter.

В официальном письме, направленном регуляторам в июне, Маск писал, что как покупатель компании имеет право самостоятельно оценивать число спам-аккаунтов пользователей Twitter.

Сторона Маска утверждает, что в Twitter таким образом нарушили условия соглашения о продаже.

Компания Twitter настаивала на том, что ее ориентировочные оценки числа спам-аккаунтов верны, однако, по мнению Маска, фальшивых аккаунтов в ее соцсети куда больше, чем официально заявленные менее 5% от ежедневного числа пользователей.