Либерально-демократическая партия Японии премьер-министра Фумио Кисиды и партия «Комэйто» в коалиции получили большинство на воскресных выборах в верхнюю палату парламента, сообщает Japan Times.

Двумя днями ранее Япония и мировое сообщество были потрясены убийством экс-премьера Синдзо Абэ в момент, когда он агитировал за ЛДП на улице города Нара. Абэ возглавлял либерально-демократическую партию девять лет в период своего премьерства в 2012—2020 годах.

Коалиция ЛДП и «Комейто» получила в сумме 76 мест и сохранила комфортное большинство в Палате советников — верхней палате парламента, пишет Japan Times. Сама ЛДП получила 63 места — более половины из 125 мест, по которым прошли выборы.

Конституционно-демократическая партия получила 17 мест, потеряв 6 мест. Оппозиционная Японская инновационная партия получила 12 мест, в итоге увеличив своё представительство на 6 мандатов.

В штаб-квартире ЛДП царила мрачная атмосфера, в ней не было победоносного настроения, отмечает издание. Работники штаба почтили минутой молчания память Синдзо Абэ, застреленного в ходе встречи с избирателями 8 июля.

«Насилие угрожало избирательному процессу, самой основе нашей демократии», — цитирует Фумио Кисиду Japan Times. Премьер выразил готовность защищать демократию любой ценой.

Фумио Кисида также пообещал продвигать планы по внесению поправок в Конституцию, заявив: «Мы ещё больше углубим парламентские дебаты по Конституции, чтобы можно было сформировать конкретное предложение по поправкам».

По итогам выборов сторонники пересмотра действующей конституции Японии 1947 года получили более 170 мест в Палате советников, преодолев порог в 166 мест, необходимый для принятия первой в истории поправки, отмечает издание.

Сторонником пересмотра конституции был и Синдзо Абэ, однако при нём перемен не произошло. Изменения могут коснуться так называемой «мирной» статьи, которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах.

Ещё одной особенностью итогов выборов стало увеличение представительства женщин. Рекордные 35 женщин получили места на воскресных выборах в Палату советников, побив предыдущий показатель в 28 человек, впервые достигнутый в 2016 году и повторённый в 2019-м, пишет Kyodo.

«Результат отражает медленное, но постепенное изменение политического ландшафта страны, в котором доминируют мужчины. При этом число женщин-кандидатов, баллотировавшихся на выборах, также является самым высоким за всю историю — 181 человек», — говорится в сообщении.

В Японии каждые три года проходит обновление чуть больше половины мест в верхней палате парламента. В 2022 году выборы прошли на 125 из 245 мест, на них выдвигались более 500 кандидатов.