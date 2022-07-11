Рано утром 7 июля в Алтыарыкском районе Ферганской области произошло ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир фургона Isuzu, сообщается в репортаже передачи Markaziy Studiya телеканала Mening Yurtim.

Около 5:40 на 344-м километре автодороги А-373 «Ташкент — Ош» в районе махалли «Зафарабад» водитель Isuzu 1983 года рождения уснул за рулём. В результате автомобиль врезался в прицеп припаркованного на обочине грузовика MAN.

Водитель и пассажир Isuzu скончались в больнице. Ведётся следствие.