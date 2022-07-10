В отношении и. о. начальника погранично-таможенного поста международного аэропорта «Фергана» А. С., его подчинённого Х. Ж. и других лиц возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана.

По данным СГБ, подозреваемые в обмен на материальную выгоду, сговорившись с местными жителями, занимались незаконным проведением через таможенный контроль товарных ценностей в особо крупном размере, оформленных на пассажиров, прилетающих из-за рубежа.

В ходе оперативного мероприятия управления СГБ по Ферганской области были задержаны граждане А. Н. (1991 года рождения) и Н. А. (1995) при получении товаров на 276,6 млн сумов, оформленных на четырёх пассажиров, прибывших из Москвы. Кроме того, был задержан житель Ферганы — предприниматель Р. Б. (1988), которому, как выяснилось, принадлежат эти товары.

Доследственная проверка показала, что сотрудник погранично-таможенного поста аэропорта Х. Ж. по указанию своего начальника А. С. пропустил через таможенный контроль эти товарные ценности в нарушение установленного порядка.