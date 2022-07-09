Президент Шавкат Мирзиёев 7 июля ознакомился с презентацией о достигнутых основных показателях и запланированных проектах в химической промышленности, сообщила пресс-служба главы государства.





Председатель правления компании «Узкимёсаноат» Журабек Мирзамахмудов проинформировал о проделанной работе по диверсификации отрасли и освоению производства новой продукции во исполнение постановления президента от 25 октября 2018 года. Отмечалось, что за последние 3 года отраслевое производство увеличилось в 1,5 раза, а экспорт — в 2 раза.

Главное, отрасль, которая прежде характеризовалась хронической убыточностью, закончила 2021 год с чистой прибылью в размере 1,6 трлн сумов.

«Впервые в истории химическая отрасль, которая была в хронических убытках, вышла с чистой прибылью в 1,6 трлн сумов. Отсутствие дебиторской [задолженности] — это большое достижение», — заявил Шавкат Мирзиёев.





За шесть месяцев 2022 года предприятия «Узкимёсаноат» выпустили продукции почти на 7 трлн сумов, рост объемов производства составил 11%. Экспорт товаров достиг 218 млн долларов.

До конца года планируется довести производство до 14 трлн сумов, экспорт — до 425 млн долларов. Для этого во втором полугодии намечено произвести 650 тысяч тонн азотных, 70 тысяч тонн фосфорных и 120 тысяч тонн калийных удобрений, 80 тысяч тонн поливинилхлорида.





Глава государства отметил необходимость системной работы по повышению эффективности и трансформации предприятий отрасли. Указано на возможность снижения себестоимости не менее чем на 6% за счет энергосбережения и локализации.

«Если не снизить себестоимость, не будет конкурентоспособности. Нужно довести экспорт до более чем 400 млн долларов. Если в текущих условиях конкуренции мы сможем найти свои рынки, найти места в портах, открыть свои склады, то будет легче продавать, исходя из конъюнктуры рынка», — сказал он.

В частности, согласно презентации, продемонстрированной телеканалом «Узбекистан 24», в 2022 году планируется экспортировать 969,4 тысячи тонн минеральных удобрений и 118,6 тысячи тонн химической продукции.

Объёмы продукции на 127,2 млн долларов, которые изначально планировалось поставить в Украину, намечено перераспределить и экспортировать в Европу ($70 млн), Юго-Восточную Азию ($35,5 млн) и Индию с Ираном ($21,7 млн).

Через порты Карачи (Пакистан), Поти (Грузия), Ляньюньган (Китай), Бандар-Аббос (Иран) и Самсун (Турция) планируется экспортировать товары на 130 млн долларов.





В ходе презентации также представлена информация о будущих перспективных проектах. Отмечалось, что до конца года будет освоено 400 миллионов долларов инвестиций и запущено 9 проектов. В частности, на «Навоиазоте» намечено организовать производство метилцеллюлозы, технического газа, жидких минеральных удобрений, в Чирчикском химическом технопарке — вспененного полипропилена, органических удобрений и полимерной продукции.

Президент подчеркнул, что новые проекты необходимо реализовать только с привлечением частных инвестиций. Поставлена задача сформировать портфель проектов на сумму не менее 1 млрд долларов в 5 химических кластерах.

Также даны поручения по ускорению приватизации предприятий «Узкимёсаноат».