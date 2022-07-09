MEDIAPARK считается одной из крупных сетей по продаже техники и электроники. Первый филиал MEDIAPARK открылся 15 июля 2015 года в Ташкенте. В течение нескольких лет количество филиалов MEDIAPARK по просьбам покупателей увеличилось в общем количестве на 34 в разных точках Узбекистана.

В сети магазинов MEDIAPARK можно приобрести технику и электронику в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Для этого понадобятся паспорт и пластиковая карта c доходом.





На рынке MEDIAPARK — широкий ассортимент бытовой техники, среди которой можно выбрать товары, подходящие именно вам.

В MEDIAPARK вы можете найти популярные популярные бренды, такие как Artel, Apple, Samsung, LG, Xiaomi, KitchenAid, Dyson, Polaris, Philips, Delonghi и многие другие.

Товары, приобретенные в MEDIAPARK, отличаются качеством. На всю продукцию предоставляется гарантийный срок. Если в течение этого периода у приобретенного продукта возникнет техническая неисправность, он будет отремонтирован или заменен другим товаром.





Цель MEDIAPARK — предоставить покупателям качественную технику и электронику мировых брендов по приемлемым ценам.

Планы MEDIAPARK:

открыть филиалы во всех городах Узбекистана;

оказывать эффективное обслуживание клиентам;

преподнести товары каждой семье с любовью;

продавать практичные товары, предоставляющие максимальное удобство каждому.

MEDIAPARK предоставляет:

квалифицированных сотрудников;

качественный сервис клиентам;

более 350 брендов;

гарантию на товар;

активный центр связи;

покупку в рассрочку;

удобную оплату.





11 июля по случаю семилетия MEDIAPARK объявляет конкурс.

Для этого нужно посетить один из филиалов MEDIAPARK 10−12 июля, на день рождения MEDIAPARK снять видео и разместить его на своей Instagram-странице с хештегом mediapark_7yoshda. Также нужно быть подписанным на официальную страницу MEDIAPARK в Instagram.

13 июля авторы трех видео, признанные победителями, получат сертификат на 15 млн, 10 млн и 5 млн сумов. Победители конкурса смогут бесплатно приобрести любую технику на сумму сертификата.

Каждый может испытать удачу и стать обладателем техники.

Телефон для справок: (+998) 71−203−33−33.

Сайт: mediapark.uz

Instagram: @mediapark_uzb

Telegram: t.me/mediapark_uzb

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