В 2020 и 2021 годах из-за карантинных ограничений в условиях пандемии COVID-19 в Узбекистане не совершались праздничные молитвы на Курбан хайит.

9 июля впервые за три года узбекистанцы смогли посетить мечети на этот праздник. Корреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин посетил мечеть «Кукча» в столице и приготовил фоторепортаж с утреннего намаза.

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Корреспондент «Газеты.uz» спросил присутствующих о пожеланиях на праздник

«Я желаю всем спокойствия, здоровья, благополучия и чтобы на следующий год точно также мы встретили Курбан хайит», — сказал один мужчина.

Два брата, которые также пришли на праздничную молитву, отметили важность мира.

«Мир и благополучие — сейчас это самое важное. Обстановка такая в мире — война идет в Украине, в нашем регионе вспышка была в Алматы, в Казахстане. Чтобы всего этого не было. Будет мир — будет и здоровье», — сказал один из них.

«Всем терпения, не поддаваться на провокации, на панику, надеяться на себя и верить в будущее. Всевышний всегда с нами, он поможет нам! Весь народ Узбекистана поздравляю с этим знаменательным праздником Курбан хайит. Всем здоровья, счастья, семейного благополучия», — сказал второй.



