В 2022 году компания AKFA планирует отправить на экспорт свою продукцию на общую сумму 110 млн долларов. Эта сумма превышает прошлогодний показатель ровно в два раза.

Это связано с ростом мирового строительного рынка и восстановлением мировой экономики после воздействия COVID-19. Открылись новые рынки сбыта для торговли, что привело к высокому спросу на строительные материалы, индустриальные детали и продукцию транспортного сектора.

На сегодняшний день компания AKFA экспортирует свою продукцию в 22 страны. Компания является одним из крупнейших производителей и экспортеров в экструзионной сфере (алюминий и пластик) и сфере литья под давлением на рынке СНГ.

Помимо алюминиевого и пластикового профилей компания экспортирует оконно-дверные аксессуары и радиаторы отопления.

Компания AKFA с каждым годом увеличивает географию экспорта. Так, в 2022 году были заключены новые контракты на поставку продукции в США, Германию, Италию, Францию, Финляндию, Польшу, Канаду, Нидерланды, Австрию, Чехию, страны СНГ. Это дало возможность компании укрепить свои позиции на рынках дальнего зарубежья.

Основной экспортируемой продукцией компании является алюминиевый и ПВХ-профиль. AKFA работает над совершенствованием своего сервиса для экспортных клиентов, а именно сокращаются сроки поставки и улучшается качество как продукции, так и самой логистики. Это в свою очередь приводит к тому, что компания помимо увеличения географии экспорта работает над поставкой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Это свидетельствует о том, что AKFA начала производить комплектные экструзионные профили и детали, что дало возможность компании производить продукцию для транспортного сектора промышленности.

AKFA уже наладил поставки продукции таким компаниям как Citroen, Fiat и Gardens.

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