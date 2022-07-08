Хоким города Янгиера Эльёр Ходжаев умер после болезни, сообщила пресс-служба Сырдарьинской области.

Он занимал должность главы города с 2017 года, до этого работал первым заместителем хокима по вопросам экономики и предпринимательства.

Эльёр Ходжаев родился в 1977 году, закончил заочно Ташкентский государственный аграрный университет в 1999 году и Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства в 2009-м. Работал на разных должностях в органах финансового управления Хавастского и Баяутского районов и Сырдарьинской области.

Хокимият Сырдарьинской области отметил его преданность работе и скромность и выразил соболезнования родным и близким покойного.