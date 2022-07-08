Узбекистанцы завоевали ещё две бронзовых медали в греко-римской борьбе на чемпионате Азии по спортивной борьбе среди юниоров в Бахрейне, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В весовой категории до 97 кг Исломжон Рахматов завоевал бронзовую награду, победив в борьбе за третье место представителя Южной Кореи Ким Жу Вана со счётом 12−3.

В весовой категории до 68 кг бронзовой медали также удостоилась Фируза Есенбаева. В соревнованиях по круговой системе она уступила с небольшим счётом спортсменкам из Индии и Кыргызстана, затем в двух последних поединках одолела представительниц Казахстана и Японии со счётом 10:0.