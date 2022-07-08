На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение во время его политического выступления в городе Нара 8 июля, сообщает Japan News.

Неизвестный выстрелил 67-летнему политику в грудную клетку, когда он выступал на улице. Журналист, ставший очевидцем события, сообщил, что слышал два выстрела. Синдзо Абэ доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

Полиция арестовала подозреваемого, им оказался 41-летний житель города. Издание Nikkei пишет, что он выстрелил политику в спину из самодельного дробовика.

Синдзо Абэ выступал на митинге в ходе своей предвыборной кампании на выборах в парламент.

Он занимал пост премьер-министра в 2006—2007 и 2012−2020 годах от Либерально-демократической партии. Это самое продолжительное пребывание в должности главы правительства за историю Японии.

Синдзо Абэ посещал Узбекистан в октябре 2015 года. Вместе с Шавкатом Мирзиёевым, который тогда был премьер-министром, он открывал в Ташкенте реконструированный Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои.