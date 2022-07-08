В Шымкенте (Казахстан) была задержана и экстрадирована в Узбекистан женщина, находившаяся в розыске почти 20 лет за совершение особо тяжкого преступления. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

Задержание произвели 11 июня оперативные сотрудники ГУВД области совместно с полицией Казахстана.

У. Ф. (1962 года рождения), проживавшая в Кибрайском районе, в 2003 году была привлечена прокуратурой Ташкента в качестве обвиняемой по уголовному делу, возбуждённому по части 1 статьи 97 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Узбекистана. Всё это время она скрывалась от органов следствия.