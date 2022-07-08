Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности при Агентстве по работе махаллабай и развитию предпринимательства пытается через суд взыскать у Ravnaq-bank 4 млн долларов, которые были размещены в качестве срочного депозита в прошлые годы. Об этом стало известно в ходе 28-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса в пятницу.

Председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбек Олимов со ссылкой на заключение Счётной палаты сообщил, что фонд размещал срочные депозиты на 7,85 млн долларов в Hi-Tech Bank и Ravnaq-bank, но бюджетные средства не были возвращены в сроки, указанные в договорах.

Кроме того, фонд открыл вторичный счёт в Universalbank и разместил 1 млн долларов на один год с условием надбавки в 54%.

Равшанбек Олимов спросил, насколько целесообразно размещать бюджетные средства на депозитах в банках.

Первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Илхом Норкулов заявил, что депонирование свободных средств госфондов является нормальной практикой. По его словам, средства размещаются в банках для их защиты от влияния инфляции и обеспечения доходности, но при этом необходимо учитывать риски. В настоящее время такие средства размещаются в банках через аукцион.

«На сегодняшний день у нас закрыты депозиты в Hi-Tech Bank. В Ravnaq-bank из 5 млн возвращены 1 млн долларов. Для возвращения 4 млн долларов поданы обращения в суд и соответствующие организации. Обязательства по возвращению средств направлены на активы банка», — сказал он.

Первый замминистра также добавил, что средства на депозите Universalbank также возвращены.

Илхом Норкулов сообщил, что фонд был создан с уставным капиталом в 50 млн долларов для выдачи компенсации и предоставления залогового обеспечения предпринимателям. Средства могут быть использованы в течение 1−3 лет, но до их использования они являются «свободными средствами».

«То есть, если провести обычные расчёты, если мы разместим эти деньги [на депозит] в сумах по ставке 16% годовых, то можем дополнительно заработать 80−90 млрд сумов за счёт процентов и предоставить их предпринимателями в качестве дополнительной компенсации… Это положительная сторона вопроса. При диверсификация средств в банках у некоторых из них финансовое положение может быть хорошим. Например, в 2019 или 2020 году, когда разместили средства, у Ravnaq-bank положение было хорошим. Но после ухудшения ситуации в 2021-м к 2022 году возврат средств стал затруднительным», — заявил замглавы Минэкономразвития.

По данным Центрального банка Узбекистана на 1 июня 2022 года, кредитный портфель Ravnaq-bank составляет 471 млрд сумов, из них 246 млрд (52,3%) являются проблемными (NPL). Для сравнения: в марте 2021 года этот показатель был на уровне 1,9%.