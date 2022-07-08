Центр экономических исследований и реформ представил результаты работы правительственного акселератора социально-экономических реформ, призванного разработать механизм для стабилизации цен на бензин.

С 1 мая 2020 года в Узбекистане было отменено госрегулирование розничных цен на все виды бензина и дизтоплива — нефтеперерабатывающие заводы реализуют топливо исключительно через биржевые торги. В таких условиях изменение цен на нефть на мировом рынке оказывает негативное влияние на стабильность цен на внутреннем рынке.

Согласно апрельскому докладу Всемирного банка, начиная с февраля цены на нефть стали крайне неустойчивыми с большими дневными колебаниями. После роста до 130 долларов за баррель в начале марта цены снизились до 100 долларов за баррель в начале апреля. В докладе отмечается повышение средних цен на нефть за последнее десятилетие. В частности, согласно прогнозу на текущий год, цена на нефть марки Brent составит в среднем 100 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем с 2013 года. Средний пятилетний уровень цен на нефть марки Brent достиг 60 долларов за баррель.

С учетом волатильности цен на нефть в порядке эксперимента акселератор предлагает ввести дифференцированные налоговые ставки акцизного налога на бензин и дизтопливо с их привязкой к мировым котировкам нефти Brent.

Для упрощения исчисления акциза предлагается объединить акцизный налог в части бензина и дизтоплива, исчисляемого при их производстве и реализации конечному потребителю.

Кроме того, предлагается разработать паспорт электронной госуслуги, которая предусматривает согласование через информационную систему «Лицензия» или Единый интерактивный портал госуслуг электронного маршрута перевозки нефтепродуктов в течение однодневного срока с момента поступления заявки. Сейчас перевозчик должен не менее чем за 10 суток до начала перевозки предоставить территориальным УБДД ряд документов. ЦЭИР называет действующий порядок согласования устаревшим, который требует излишней траты средств и времени продавцов нефтепродуктов.

Анализ экспорта и импорта бензина в Узбекистане показал, что в 2019 году средневзвешенная цена импортированного бензина АИ-92 превышала средневзвешенную цену экспортированного бензина (0,62 долларов за кг при импорте против 0,54 долларов при экспорте). В 2020 году импортная цена в 0,37 долларов была выше экспортной цены в 0,32 долларов.

Центр предлагает ввести норму, согласно которой нефтепродукты будут поставляться на экспорт только через торговые площадки «Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржи» (УзРТСБ). Ожидается, что эта норма предоставит преимущественное право купить нефтепродукты в первую очередь потребителям Узбекистана и будет способствовать насыщению и стабилизации отечественного рынка нефтепродуктов.

Более того, предлагается установить порядок, в соответствии с которым при импорте углеводородного сырья и нефтепродуктов, заключенном на торговых площадках УзРТСБ за рубежом, применяются внутренние тарифы на их перевозку железнодорожным транспортом.

Также выдвинуто предложение создать онлайн-платформу операторов нефтебаз. Через неё предприниматели, занимающиеся реализацией нефтепродуктов, должны в режиме реального времени получать полную информацию о наличии свободных цистерн и заключать договор их аренды.

Правительственный акселератор считает, что особое и важное значение в обеспечении стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке имеет эффективно функционирующая система стратегических запасов нефти и нефтепродуктов. Например, начиная с 2004 года, Китай реализовывает планы по созданию стратегических запасов нефти и строительству нефтехранилищ. В развитых странах с установленными стратегическими запасами нефти, таких как США, Япония, Германия и Франция, их запасов может хватить в среднем от 90 до 160 дней.

Таким образом, предлагается возложить дополнительные функции на Комитет по управлению государственными резервами при Кабмине по участию на торговых площадках биржи в торговле нефтепродуктами на основе рыночных принципов.

ЦЭИР предлагает изучить возможность приватизации частными или зарубежными компаниями 14 нефтебаз и автозаправочных станций «Узбекнефтегаза», а также ввести порядок обеспечения свободного доступа к нефтебазам этой компании предприятиям, реализующим бензин, в том числе на тендерной основе и через механизм ГЧП.

Для предотвращения валютных рисков, как считает акселератор, банкам необходимо более активно внедрять инструменты управления рисками (форварды, опционы и своп-контракты).

Наряду с этим также сформированы предложения касательно использования инфраструктурных возможностей нефтепроводов и улучшения торгово-экономических отношений в сфере нефтегазовой отрасли. В частности:

по согласованию с Министерством энергетики Казахстана необходимо принять меры по проведению технического изучения состояния нефтепровода «Омск-Павлодар-Шымкент» для дальнейшего его использования в целях обеспечения сырьем отечественных нефтеперерабатывающих заводов;

для дальнейшего его использования в целях обеспечения сырьем отечественных нефтеперерабатывающих заводов; сформировать предложение для согласования в рамках очередного заседания узбекско-туркменской межправительственной комиссии, предусматривающее создание необходимых условий предпринимателям Узбекистана для прямой закупки нефтепродуктов из Туркменистана путем исключения посредников из третьих стран.

Ожидается, что принятие вышеуказанных мер будет способствовать обеспечению стабильности цен на внутреннем рынке и созданию дополнительных условий для дальнейшего развития рынка нефтепродуктов.

В пятницу компания «Узбекнефтегаз» сообщила, что бензин марки Аи-80 резко подорожал из-за возросшего спроса, поскольку импортёры стали завозить меньше высокооктанового автобензина.