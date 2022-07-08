В пятницу, 8 июля, по Узбекистану ожидается небольшая облачность, без осадков. Дневная температура будет в пределах +30…+35 градусов, что незначительно ниже климатических значений, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В дни празднования Курбан хайита по всей территории страны будет наблюдаться малооблачная погода, осадков в этот период не ожидается. В отдельных районах возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

Температурный фон будет комфортным и ожидается в пределах ночью +17…+22 градусов, днём 9 июля +30…+35 градусов, 10−12 июля — +32…+37 градусов.

В отдельных горных районах Ферганской области 9−10 июля местами возможен кратковременный дождь, гроза.



