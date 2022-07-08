Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 июля подписал постановление об усилении охраны здоровья населения Каракалпакстана в 2022—2024 годы, сообщило Министерство юстиции.

Постановлением введена должность заместителя министра здравоохранения по медицинской службе в регионе Приаралья. Заместитель организует свою деятельность в приоритетном порядке в Приаралье и обеспечивает принятие нужных мер для решения проблем в сфере здравоохранения непосредственно исходя из особенностей городов и районов Каракалпакстана.

Документом утверждена Программа дополнительных мер по повышению качества и эффективности оказания медико-санитарной помощи населению в Каракалпакстане.

Намечено создание Детского медицинского реабилитационного центра на 120 мест для детей с хроническими заболеваниями и инвалидностью. Кроме того, будет открыт Детский фтизиатрический санаторий на 80 мест.

В Нукусском городском медобъединении откроется хирургическое отделение на 20 мест. Здесь же будет создано отделения по оказанию паллиативной помощи безнадежным тяжелобольным (хоспис) на 20 мест.

Кроме того, будет открыт Нукусский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вохидова на базе хирургического отделения Каракалпакского республиканского многопрофильного медцентра.

До конца года в Каракалпакстане должны организовать дополнительно 34 махаллинских пункта медпомощи в махаллях, удалённых от учреждений первичной медико-санитарной помощи.

Службу скорой медицинской помощи обеспечат 63 единицами нового специального автотранспорта.

С 1 сентября будут организованы 16 семейных врачебных пунктов на основе филиалов многопрофильной центральной и семейной поликлиник.

Вводятся программы скрининга детей для раннего выявления распространённых заболеваний: гельминтоза среди детей 2−10 лет и анемии среди девочек 12−15 лет.

Намечены также меры по повышению оплаты труда и квалификации и переобучению медработников. В частности, с 1 июля все работники лепрозориев получат надбавку в 50% к должностному окладу.

Семейные врачи, работающие в низовом звене не менее трёх лет, будут обучаться на курсах переподготовки на специалистов узкого профиля за счёт средств местных бюджетов. В 2022—2024 годы не менее 75 медработников будут направлены на повышение квалификации и стажировку в зарубежные медучреждения.

Выпускники медвузов и специалисты медучреждений будут проходить переобучение для работы в службе скорой и экстренной медицинской помощи за счёт средств фонда развития скорой медицинской помощи.