Humans раскрыл финансовые и операционные показатели за первое полугодие 2022 года, представленные в управленческой отчетности группы компаний. Суперапп, который объединяет финтех-сервис, услуги оператора связи и маркетплейс, вышел на рынок Узбекистана еще в начале пандемии, но за последний год охват Humans значительно вырос.

Выручка группы компаний за первое полугодие 2022 года в долларовом эквиваленте cоставила 14,7 млн — по отношению к первому полугодию 2021 года рост составил 57%. На 30 июня 2022 года число активных пользователей превысило 2 млн человек. Для сравнения — население Узбекистана составляет более 34 млн. Таким образом, Humans удалось охватить почти 6% населения страны всего за два года с момента запуска проекта.

Финтех-услуги Humans оказались особенно востребованными в Узбекистане. На 30 июня 2022 года общее количество активированных банковских карт Humans Visa, включая пластиковые и виртуальные, составило 750 тысяч. Только в 2022 году с января по июнь было активировано 253 тысячи банковских карт Humans Visa, что на 62% больше, чем в первом полугодии 2021 года. Этот результат отметили и в Visa еще в конце 2021 года. По данным UzDaily, платежная система присвоила компании Humans награду «За значительный рост эмиссии».





Рост количества транзакций по картам Humans Visa за первые шесть месяцев 2022 года составил 364% по отношению к первому полугодию 2021 года. Объем транзакций в мобильном приложении тоже вырос. Например, за минувшее полугодие сумма C2C-переводов пользователей Humans составила 254,5 млрд сумов, или 23,5 млн долларов. По отношению к аналогичному периоду в 2021 году рост составил 722%. И это без учета трансграничных переводов.

В Humans также отметили, что клиенты стали чаще использовать два и более сервисов в суперприложении: количество таких юзеров выросло на 193%, если сравнивать цифры за первое полугодие 2022 года и аналогичный период в 2021 году. Один из самых популярных сервисов, который пользовался повышенным спросом, — это покупки через маркетплейс. В нем пользователи Humans за первое полугодие 2022 года потратили 134 млрд сумов — это примерно 12,4 млн долларов. За первое полугодие 2022 года сумма этих трат в сумах выросла на 758% по отношению к тому же периоду 2021 году.

Клиенты Humans получают кешбэк, который можно потратить на оплату услуг мобильной связи, интернета или дополнительные сервисы. Только за минувшие полгода пользователи получили 23 млрд бонусных сумов, что сопоставимо с 2,1 млн долларов. Если сравнивать с тем же периодом в 2021 году, рост суммы заработанного кешбэка составил 82%.

«Мы понимали, что Узбекистан обладает большим потенциалом для запуска цифровых продуктов — и в итоге не ошиблись. Стратегия Humans себя оправдала, и темпы роста это убедительно доказывают. Одна из главных задач Humans — сделать современные цифровые услуги доступными для каждого. Мы хотим значительно увеличить проникновение сервиса по всей стране и сократить цифровое неравенство в Узбекистане. Уже сейчас мы видим, как меняется потребительское поведение и как формируются новые цифровые привычки. Мы уверены, что для строительства новой цифровой экономики Узбекистана важна доступность финтех-услуг и увеличение числа интернет-пользователей. И наши показатели роста подтверждают, что Humans выступает одним из драйверов этого процесса", — прокомментировал результаты первого полугодия 2022 года СЕО и основатель Humans Group Владимир Добрынин.

Humans.uz — суперапп, который объединяет финтех-сервис, услуги сотовой связи и витрину онлайн-платежей с функцией кешбэка. Проект запущен в июне 2020 года в Узбекистане в рамках экосистемы Humans Group, которая также развивает платформу по поиску сотрудников Humans.net в США. Офисы группы расположены в США, Узбекистане, Беларуси, Польше, Сингапуре и Германии.

Подробности о проекте — на сайте humans.uz.

Контакты для СМИ: natasha.ikonnikova@humans.net

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