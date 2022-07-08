В международном финансовом издании The Financial Times вышла статья о программе приватизации Узбекистана.

С 2017 года Узбекистан, одна из густонаселенных стран в Центральной Азии, начал процесс больших экономических преобразований с переходом от централизованной к рыночной экономике. С момента запуска указанных реформ Узбекистан продемонстрировал уверенное экономическое развитие и на сегодняшний день является одним из быстрорастущих рынков в Центральной Азии.

Еще одним важным аспектом проводимых реформ является приватизация государственных активов. Текущий этап приватизации отличается от предыдущего тем, что правительство Узбекистана сознательно снижает роль государства в экономике. Решительность правительства проявляется в том, что в 2021 году было приватизировано в восемь раз больше государственных активов, чем за 2020 год. Этот достижение превышает показатель предыдущих четырех лет более чем в три раза. На ближайшие годы программа приватизации будет еще масштабнее.

Приватизация этим не ограничилась, она охватила и земельные реформы. С принятием закона «О приватизации несельскохозяйственных земельных участков» физические и юридические лица получили возможность приобретать несельскохозяйственные земельные участки для предпринимательской деятельности на праве собственности и аренды через электронную торговую площадку E-auksion на основе прозрачных и конкурентных торгов. Это поможет им использовать землю в качестве финансового актива.

С целью укрепления данного успеха правительство Узбекистана в 2021 году приняло планы по ускорению процесса приватизации государственных активов, включая приватизацию ряда компаний по производству удобрений в рамках реформирования химической промышленности страны. Агентство по управлению государственными активами в феврале 2022 года анонсировало намерение приватизировать АО «Ферганаазот» — одного из крупнейших производителей азотных удобрений, дефолиантов и ацетилцеллюлозы в Узбекистане.

АО «Ферганаазот» продемонстрировало хорошие финансовые показатели: доходы компании удвоились за период 2020—2021 гг., а показатель EBITDA вырос на 72%. Рост в 2020 году был обеспечен сильным внутренним рынком Узбекистана, тогда как в 2021 году он был обусловлен большими объемами экспорта и высокими ценами на конечную продукцию.

Агентство по управлению государственными активами планирует продать 99% доли в АО «Ферганаазот» посредством проведения процесса конкурентной продажи, предоставив инвестору полный контроль над внедрением передовых отраслевых практик и новых технологий для обеспечения развития и роста бизнеса. С учетом того, что доля сельского хозяйства в ВВП Узбекистана составляет около одной четверти (24%), данная сделка представляет собой исключительно привлекательную инвестиционную возможность на фоне растущего внутреннего и международного спроса на продукцию компании и высокого уровня цен на удобрения в мире.

Удобрения играют ключевую роль в удовлетворении глобального спроса на продовольствие

Удобрения помогают обеспечить качество, наличие и ценовую доступность жизненно необходимых продовольственных товаров, помогая накормить быстрорастущее население мира. Общий объем потребления минеральных удобрений достиг примерно 110 млн тонн в год, при этом прогнозируется дальнейший уверенный рост их потребления ввиду увеличения спроса на продовольствие. Рынок азотных удобрений надежен: по текущей информации, в 2021 году он оценивался в более чем 58 млрд долларов США. Прогнозируется, что рынок вырастет почти до 74 млрд долларов США к 2028 году, что создает заманчивые перспективы роста данной отрасли.

Значительный инвестиционный потенциал

Являясь одним из крупнейших производителей удобрений в Узбекистане, АО «Ферганаазот» имеет все возможности для удовлетворения растущего национального, регионального и глобального спроса на удобрения. Аммиачная селитра и карбамид являются основными продуктами, производимыми компанией (50 и 42% выручки в 2021 году), общая производственная мощность которой составляет 2,8 млн тонн удобрений в год. Производственный комплекс включает в себя три основных участка, расположенных в промышленном центре Кигили в Фергане, по производству аммиака, карбамида, селитры и азотной кислоты производство сложных эфиров целлюлозы и фабрику дефолиантов.

Все производственные площадки подключены к железнодорожной сети. Компания располагает собственными транспортными средствами и железнодорожными цистернами, включая цистерны для перевозки аммиака, вагонами-минераловозами, вагонами-рефрижераторами и вагоном для проверки веса общей вместимостью 8,7 тысяч кв. м и грузоподъемностью 7,4 тысячи тонн.

Новый рынок для инвесторов

Сектор химических средств и удобрений Узбекистана имеет огромный потенциал для роста, что делает приватизацию АО «Ферганаазот» возможностью для инвестора, имеющего видение модернизации компании, расширения ее производства и развития ее значительного экспортного потенциала.

Международная консалтинговая фирма Deloitte TCF LLP выступает в качестве ведущего консультанта по этой сделке, а Международная финансовая корпорация выступает в качестве стратегического советника Агентства по управлению государственными активами Узбекистана.

Учитывая, что в секторе запланирована дополнительная приватизация, инвестиции в АО «Ферганаазот» могут стать вкладом в расширение присутствия в быстрорастущем секторе в Узбекистане и в Центральной Азии.

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