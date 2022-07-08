6 июля агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг группы Artel Electronics (Artel) на уровне «В», прогноз «стабильный».

При присвоении рейтинга Fitch отметил «лидирующую позицию компании на местном рынке», а также высоко оценил «существенные улучшения» компании в области корпоративного управления. Рейтинг также учитывал увеличение экспортных продаж Artel и улучшение структуры затрат, привязанных к иностранной валюте.

Кредитный рейтинг представляет собой независимый критерий положения компании в качестве заемщика и следует за тщательной оценкой финансового и коммерческого положения компании. Он принимает во внимание прогнозы и показатели предыдущих лет, а также географические и геополитические соображения.

В 2021 году Artel стал одной из первых частных производственных компаний Узбекистана, получивших кредитный рейтинг международного рейтингового агентства «большой тройки» — Fitch Ratings. Недавние бизнес-реформы в Узбекистане помогли частным компаниям, таким как Artel, провести реструктуризацию, получить доступ к международным финансовым возможностям и открыть для себя зарубежные рынки

В 2022 году компания выпустила свои первые облигации на Ташкентской фондовой бирже.

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