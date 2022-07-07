Делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента Абдулазизом Камиловым, находящаяся в США с рабочим визитом, 6 июля провела встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ООН, вопросы региональной безопасности и устойчивого развития.

Генеральный секретарь поддержал инициативу Узбекистана провести 26 июля 2022 года в Ташкенте Международную конференцию «Афганистан: безопасность и экономическое развитие». ООН будет представлена на форуме на высоком уровне.

«Антониу Гутерриш с большим интересом выслушал информацию о сути, содержании и приоритетных направлениях конституционной реформы в Узбекистане», — говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по другим актуальным вопросам повестки дня взаимодействия.