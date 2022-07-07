С 1 сентября 2022 года до конца 2024 года физическим лицам разрешается оказывать услуги по перевозке пассажиров в качестве самозанятых на легковых автомобилях. Это следует из постановления президента Узбекистана, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Эта деятельность включается в перечень видов работ самозанятых.

Кроме того, при выдаче лицензии отменяется сроке эксплуатации автомобиля, которые сейчас должен составлять не более 10 лет;

Период обязательного медицинского и технического осмотра устанавливается один раз в год.

Размер государственной пошлины за выдачу бланка лицензии для самозанятых перевозчиков, в том числе юридических лиц, устанавливается в размере 300 тысяч сумов.

История вопроса

Правительство планировало разрешить физлицам оказывать услуги такси с 2017 года. Тогда об этом говорил министр финансов Джамшид Кучкаров. Его заместитель Ахадбек Хайдаров позже заявил, что «мы еще не готовы к этому».

Весной 2018 года был разработан проект указа президента, которым индивидуальным предпринимателям планировалось разрешить оказывать услуги такси, а также отменить требования по установке в такси контрольно-кассовых машин и средств радиосвязи. Но в окончательный вариант указа эти предложения снова не вошли.

В 2019 году ИП снова хотели разрешить оказывать услуги такси, но документ в итоге не был принят.

В октябре 2020 года Минфин разработал проект указа президента, которым предлагалось разрешить физлицам оказывать услуги такси в качестве самозанятых. В принятый документ эта норма также не была включена.

С 15 мая 2021 года в Узбекистане начался эксперимент, в рамках которого физлицам разрешили заниматься перевозкой пассажиров в качестве индивидуального предпринимателя. До конца 2022 года физлицам в форме ИП разрешено оказывать услуги такси. Для них значительно снижены обязательные платежи. Требуется наличие плафона с надписью TAXI и использование специальных мобильных приложений.

Проблема нелегального извоза обсуждается в Узбекистане уже более 10 лет. С 1 января 2012 года в стране были введены обязательные единые требования к такси и к их водителям, однако незаконный рынок такси остаётся огромным.