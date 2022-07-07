Многие родители выбирают школу по рейтингу и расположению относительно своего дома. Но есть нюансы, которые важно учитывать при этом выборе. Другие родители и эксперты рекомендуют выбирать школу по учителям. При выборе школы важно обратить внимание на все преимущества и недостатки учебного заведения. Директор русскоязычной школы «Мерит», преподаватель с 20-летним стажем работы Светлана Ашурова поделилась семью факторами, которые нужно учитывать при выборе школы.

Уровень развития

У каждого ребенка уже есть склонность к какому-либо предмету или направлению:

языки;

гуманитарно-творческая деятельность;

физико-математическая деятельность;

спорт.

Поэтому важно определить и помочь ребенку в этом выборе.

Количество учеников в классе

Количество учеников становится важным фактором. Особенно это касается языковых, математических и спортивных уроков. Детям легче адаптироваться и получать знания в группе с меньшем количеством учеников.

Учебная нагрузка

Так как ребенок проводит практически весь день в школе, важно распределение предметов и досуга детей в течение дня.





Воспитание

Помимо учебной части, школа должна заниматься и воспитанием. Ведь это формирует личность ребенка. Воспитательная часть — это необходимая база, в которую входят жизненные ценности, психология, мораль и взаимоотношение с друг другом. Ведь намного приятнее общаться с воспитанным человеком, который умеет общаться и обращаться с окружающими людьми.

Кружки и спортивные мероприятия

Для каждой возрастной группы должны быть разные кружки и секции. Для этого нужно оборудование, стадионы с многофункциональной площадкой для баскетбола, волейбола или гимнастические площадки для девочек. Это поможет повысить уровень физического развития детей. Помимо физкультуры есть еще творческие кружки: дизайн, рисование, актерское мастерство, робототехника, механика, программирование, занятия в лабораториях.

Питание

Ребенок проводит в школе практически весь день, поэтому в учебном заведении должна быть хорошая, полноценная столовая. Меню должно быть составлено диетологами и меняться в зависимости от возраста, времени года и времени приема пищи.





Безопасность

Немаловажный фактор — это безопасность ребенка. Наличие охраны, онлайн-наблюдение как за своим ребенком, так за процессом обучения.

Одним из важных критериев при выборе дальнейшего жизненного пути вашего ребенка являются комфорт и спокойствие. Школа должна стать местом тем местом, где ребенку хорошо, где он будет стремиться развиваться получать те навыки и знания, которыми будет пользоваться всю последующую жизнь.

Посетить школу «Мерит» можно с будущим учеником. Стоит прислушаться к ощущениям, понаблюдать за его реакцией, обсудить вместе впечатления. Традиции и правила школы «Мерит» должны совпадать с характером и ожиданиями ребенка. Тогда его обучение будет не только полезным, но и принесет удовольствие.

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Филиалы школы:

Телефон: (+998) 99−988−99−99.

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