Уровень инфляции в июне в Узбекистане составил 0,9%, следует из данных Государственного комитета по статистике. Впервые за последние годы в этот месяц не наблюдалась сезонная дефляция.

В июне 2021 года средние цены в потребительском секторе снизились на 0,2%, 2020 года — на 0,2%, 2019 года — на 0,5%, а в первом месяце лета 2018 года — на 0,4%. В последний раз рост цен в июне наблюдался в 2017 году — 0,7%.

С начала 2022 года цены в потребительском секторе в среднем выросли на 6,5%, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году (4,4%) и в 2020 году (4,6%). Среднемесячный прирост цен составил 1,1% против 0,7% в 2021 году.

В годовом выражении (по сравнению с июнем 2021 года) инфляция ускорилась до 12,2%. Она выше показателя 2021 года в 10,9%, но ниже чем в 2020 году, когда рост цен на фоне коронавирусных ограничений достигал 14,2%.

Лидером по росту цен за месяц в июне 2022 года стали продовольственные товары, которые в среднем за месяц подорожали на 1,1%. С начала года они подорожали на 8,9%, а в годовом выражении — на 16,5%.

Непродовольственные товары за этот же период прибавили в цене на 0,9%, с начала года — 5,8%, за последние 12 месяцев — на 10,7%.

Услуги в среднем подорожали на 0,8%, с начала года — на 3,3%, в годовом выражении — на 6,8%.

В июне цены на рис поднялись на 7%, муку — на 13,1%, говядину — 1,6%, яйца — 8,8%, хлопковое масло — 1,8%, подсолнечное масло — 3,3%, сахар 21,7%.

Сезонный фактор оказал определяющее влияние на снижение среднего уровня цен плодоовощной продукции в июне, отметили в Госкомстате. Значительнее других подешевели баклажаны (-44,7%), а также свежие помидоры и огурцы (-42,7% и 42,4%). Лимоны стали лидерами по приросту цен за месяц — 5,4%.

Мебель, предметы домашнего обихода стали дороже на 1,2%, бытовые приборы — 1%.

Значительнее других за месяц в сфере транспорта подорожали проезд в междугороднем автобусе — на 3,1%, пригородных поездах — на 2,2%, а также пропан (7%), услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств (2,1%), услуги воздушного транспорта на международных сообщениях — на 1,6%, смазочные материалы (1,4%), бензин и доставка пищи (1,3%).

Наряду с этим, снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования (-1,1%) и авиаперелетов внутри республики (-1,6%).