3−6 июля в городе Рабате (Марокко) состоялась 10-я сессия исламского мира Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), на которой семь объектов культурного наследия, расположенных в Бухаре, были включены в Cписок культурного наследия исламского мира и получили сертификаты. Об этом сообщила пресс-служба Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия.

Генеральный директор ICESCO Салим Аль Малик вручил сертификаты, относящиеся к мавзолею Исмаила Самани, комплексам Чор Бакр, Бахауддина Накшбанди, мечети Магоки Аттари, ансамблю Пойи Калон, руинам древнего города Пойкент и медресе Ташсарой.

«Агентство культурного наследия намерено организовать международные конференции и практические встречи с участием ученых-исламоведов для пропаганды объектов богатого культурного наследия нашей страны, в частности памятников, сыгравших большую роль в развитии нашей религии и культуры, а также привлекать международные гранты для сохранения культурного наследия», — говорится в сообщении.